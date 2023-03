Le 6 condizioni di Harry e Meghan per partecipare all’incoronazione

La presenza di Harry e Meghan all’incoronazione di re Carlo III non è ancora stata confermata. Prima di decidere se partecipare o meno i duchi vorrebbero veder esaudite “sei richieste” . Per questo, riporta il magazine “Ok!”, sarebbero in corso delle vere e proprie trattative con Buckingham Palace. Uno dei punti più discussi sarebbe il ruolo di Archie e Lilibet Diana alla cerimonia del prossimo 6 maggio.

Archie e Lilibet Diana all’incoronazione

Harry e Meghan vorrebbero che i loro figli, i principi Archie e Lilibet, venissero invitati all’incoronazione al pari dei loro cugini George, Charlotte e Louis. Il Palazzo reale non avrebbe incluso i loro nomi nella lista degli ospiti poiché i due sarebbero “troppo piccoli” . Un insider ha dichiarato: “[La loro inclusione alla cerimonia] non è mai stata oggetto di contesa” , poiché di solito i bambini al di sotto di una certa età non partecipano a eventi così importanti. Per loro sarebbero troppo lunghi, stancanti e, dunque, causa di “agitazione e capricci” .

La storica Tessa Dunlop, però, sostiene che sarebbe “strano” se i figli di Harry e Meghan non fossero alla cerimonia. A True Royalty Tv, citata dal Mirror, ha spiegato: “Se guardate le immagini dell’incoronazione del 1953, chi ha avuto un ruolo importante, seppur breve? Il principe Carlo. Aveva quattro anni”. Come Archie che, secondo l’esperta, “non è troppo piccolo per partecipare all’incoronazione. E se volete che Meghan ci sia, bisogna invitare suo figlio”.

A tal proposito c’è anche chi sostiene che il principe Harry potrebbe arrivare a Londra da solo, senza moglie e figli. Il prossimo 6 maggio sarà anche il compleanno di Archie. Harry e Meghan vorrebbero che Buckingham Palace celebrasse la ricorrenza. Una fonte ha rivelato a “Ok!”: “I Sussex hanno chiesto che sia preso in considerazione un qualche tipo di celebrazione o riconoscimento per quel giorno, in modo che il quarto compleanno [di Archie] non venga dimenticato in quella giornata cruciale”.

A Frogmore Cottage e protetti da Scotland Yard

Harry e Meghan avrebbero avanzato due richieste anche per quel che concerne il loro soggiorno a Londra. I due sperano, dicono i giornali, di poter trascorrere il fine settimana dell’incoronazione a Frogmore Cottage, ovvero la residenza da cui re Carlo III li ha sfrattati, forse con l’intenzione di destinarla al principe Andrea. Sua Maestà avrebbe già acconsentito a prestare la casa ai duchi. Harry, però, non sarebbe del tutto soddisfatto e avrebbe posto un’altra condizione: la protezione di Scotland Yard. Sul tema della security, revocatagli dopo la Megxit, il principe ha un contenzioso aperto con Londra e la decisione finale dell’Alta Corte in merito dovrebbe arrivare il prossimo aprile.

Il duca avrebbe paura per l’incolumità della sua famiglia, soprattutto aver raccontato nel suo memoir degli aneddoti scabrosi sul periodo trascorso in Afghanistan. L’esperto Richard Fitzwilliams ha dichiarato al Daily Mail: “Le preoccupazioni di Harry in merito alla sicurezza possono essere determinanti visto che [il duca] ha una causa in corso con l’Home Office e non aiutano le sue rivelazioni sul numero di talebani che ha ucciso”.

Sul balcone con la famiglia, poi un incontro privato

“Dopo l’incoronazione ci sarà una processione che partirà da Westminster Abbey e terminerà a Buckingham Palace. Quando la processione raggiungerà il Palazzo il re si affaccerà dal balcone per salutare la folla con il resto della royal family…” , ha spiegato un altro insider, aggiungendo: “Harry e Meghan hanno chiesto di essere inclusi”. La coppia vorrebbe stare sul balcone con il resto della famiglia pur sapendo che questa è prerogativa dei Windsor che lavorano per la Corona. “Harry e Meghan desiderano far parte di quel momento speciale per la famiglia" , ha riportato il magazine “Ok!”. Ad alcuni potrebbe venire il dubbio che questa condizione possa nascondere, più che altro, una certa voglia dei Sussex di mettersi in mostra.