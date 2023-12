Spot pubblicitario per un caffè ma Meghan Markle ha azioni dell'azienda

Meghan Markle torna a recitare. Non in un film, bensì in uno spot pubblicitario su Instagram per una marca di caffè che produce anche latte macchiato in polvere. Questa sarebbe, secondo molti, la nuova trovata della duchessa di Sussex per rilanciare la sua immagine appannata dalle polemiche seguite alla pubblicazione del libro Endgame, di Omid Scobie. In realtà potrebbe significare qualcosa in più: Meghan, infatti, detiene delle azioni di questa azienda di caffè.

Meghan stagista in uno spot

Nello spot pubblicitario di Clevr Blends, brand che produce caffè e diversi tipi di latte macchiato in polvere, Meghan Markle è una stagista intenta a impilare scatole e a lavorare al computer, sfoggiando un maglione celeste di cashmere firmato “Cos”. Il suo volto, riconoscibilissimo, compare per tutta la durata del video, mentre la Ceo e cofondatrice del marchio, Hannah Mendoza, guida lo spettatore nella sede dell’azienda, ringraziandolo per la fiducia accordata ai prodotti Cevr Blends e lodando il team per l’impegno che mette ogni giorno nel lavoro.

Molto simpatica è la scena finale dello spot, in cui Meghan esce dall’inquadratura dopo aver cercato di salutare un membro dello staff dandogli il pugno, nell’ilarità generale. La didascalia del video, riferendosi alla presenza della duchessa, dice: “Dannazione, ci state tenendo occupati in questo momento. Abbiamo dovuto chiamare i rinforzi”. Per molti l’idea di Meghan di partecipare a questo spot sarebbe un modo per riguadagnare la visibilità in un frangente in cui la popolarità dei Sussex si troverebbe ai minimi storici, dopo la pubblicazione del memoir di Harry, “Spare”, lo scorso gennaio e del libro bomba di Omid Scobie, Endgame, nel novembre scorso.

Non è un’ipotesi campata in aria, anche perché l’espressione disinvolta e rilassata della duchessa nello spot, come pure la divertente scena finale, sembrano rientrare in una sorta di “operazione simpatia”. Ma questo sarebbe solo uno dei motivi che avrebbero spinto Meghan a fare la testimonial.

L’investimento della duchessa

Alla base di questa partecipazione a sorpresa ci sarebbe l’elemento economico. Nel dicembre 2020, ricorda il Daily Mail, Meghan ha annunciato di aver investito una somma non meglio precisata nella Clevr Blends, azienda giovanissima, visto che è stata fondata nel gennaio 2019 a Santa Barbara (California), vicino a Montecito, dove vivono i Sussex. La duchessa ha anche inviato un cesto di prodotti del brand a Oprah Winfrey, che li ha mostrati sui social e visitato il quartier generale del marchio all’inizio del 2023.

L’interesse della moglie del principe Harry nei confronti di caffè e latte macchiato risalirebbe al 2017, quando Hannah Mendoza aveva un negozio temporaneo in cui preparava le sue miscele. Meghan avrebbe assaggiato del caffè e sarebbe rimasta colpita dalla bravura e dall’intraprendenza della futura Ceo. Parlando del suo investimento a Fortune, la duchessa ha spiegato: “È a sostegno di un’imprenditrice appassionata che dà priorità alla costruzione di una comunità insieme a quella di un’attività. Sono orgogliosa di investire nell’impegno di Hannah… nella creazione di un prodotto che personalmente amo… Credo in lei e nella sua azienda”.