"Nemmeno se mi tagliano una mano". Bordata di Elodie contro la Meloni a Sanremo

È stato chiesto di tenere lontana la politica dal festival di Sanremo, per quanto possibile, per evitare polemiche inutili e strumentali che rischiano di oscurare la competizione e di guastare il clima di festa che si respira in Riviera, almeno in questi primi giorni. Poi c'è Elodie che, intervistata da Striscia la notizia, non riesce a fare a meno di scivolare nella polemica. Perché se è vero, come è vero, che a "provocarla" è stata una domanda di Striscia la notizia e del suo inviato a Sanremo, Enrico Lucci, è anche vero che la cantante, in gara al Festival con il brano "Dimenticarsi alle 7" ha un'esperienza e un'età tali da essere in grado di scansare il fosso, come si suol dire, se solo volesse. Ma, evidentemente, in questa occasione non ha voluto. Ma cosa è successo nella sala stampa?

Il servizio completo del telegiornale satirico di Canale 5 andrà in onda nella puntata di domani ma intanto il programma di Antonio Ricci ha trasmesso un'anticipazione in cui si sente l'inviato fare una domanda molto chiara alla cantante: " Voterebbe mai Giorgia Meloni? ". Perché Lucci ha fatto questa domanda a Elodie? Perché è come pescare a strascico in un laghetto d'allevamento. Ed Elodie non stupisce, la risposta arriva ed è quella che tutti si aspettavano, incluso l'inviato, utile per costruire la piccola polemica politica di Sanremo. " Neanche se mi tagliassero una mano ", è stata la risposta di Elodie, che si è guadagnata le simpatie di quel piccolo mondo che sono i social, dove l'odio per chiunque non sia di sinistra prolifera. Ma dopo tutto va bene così. Chiunque conosce le posizioni politiche della cantante del Quartaccio. In più occasioni, anche con toni vivaci, la cantante ha esposto il suo disprezzo politico per il presidente del Consiglio e la conseguente osannazione.

Ma Meloni è stata comunque eletta a Palazzo Chigi, Fratelli d'Italia continua a guadagnare consensi e il governo, nonostante non sia gradito a Elodie, continua a lavorare.

Gli italiani nel 2022 hanno scelto da chi farsi governare e hanno votato massicciamente la coalizione di centrodestra, con buona pace di Elodie e di tutti gli altri. Ma questo è il bello dell'Italia e della, e per fortuna che c'è chi non la pensa come la maggioranza del Paese.