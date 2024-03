Eleonora Giorgi, asportato il tumore. Come sta l'attrice: "Primo traguardo raggiunto"

"L'operazione è andata bene, grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Paolo e Andrea". Queste le parole che i figli di Eleonora Giorgi hanno scritto su Instagram per rassicurare i fan della madre sulle sue condizioni di salute. Nella tarda mattinata di martedì 26 marzo, infatti, l'attrice di "Borotalco" si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al pancreas, che le era stato diagnosticato lo scorso novembre. Le parole di Andrea e Paolo arrivano ventiquattrore dopo l'operazione, che potrebbe risultare decisiva per la guarigione di Eleonora Giorgi dal cancro.

La chemio e i timori

Dell'intervento e della sua battaglia l'attrice ne aveva parlato sabato scorso a Verissimo in collegamento dalla sua abitazione romana. Negli ultimi mesi Giorgi si è sottoposta a cinque cicli di chemioterapia per arrestare e ridurre il tumore, nel tentativo di potersi sottoporre all'intervento di asportazione. Questo passaggio non era scontato, ma grazie all'ottima risposta del suo organismo l'attrice è riuscita ad arrivare all'intervento. "Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. Ho un po' di paura ma quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene. Tornerò quella di prima", aveva detto a Silvia Toffanin, parlando dell'ex compagno Massimo Ciavarro, partito da Lampedusa per raggiungerla a Roma e starle vicino in questo difficile momento.

Come sta Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi è arrivata in clinica lunedì ma solo martedì si è sottoposta al delicato intervento, che è durato alcune ore, ma che fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi. Alle prime parole scritte dai figli Paolo e Andrea, sono seguite quelle della nuora, Clizia Incorvaia, che sempre sui social network ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che si sono stretti attorno a Eleonora e alla famiglia in questo complicato frangente. "Grata! Grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro amore. Primo traguardo raggiunto", ha scritto su Instagram l'influencer siciliana, che da alcuni anni è fidanzata con il figlio della Giorgi, Paolo Ciavarro. La famiglia non ha fornito ulteriori notizie sulle condizioni di salute dell'attrice, che rimarrà ricoverata in clinica per alcuni giorni.

Non è chiaro, però, se verrà dimessa prima della Pasqua o se trascorrerà le festività in clinica per questioni legate al decorso post-operatorio.