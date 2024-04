"Finalmente torno a casa". Le prime parole di Eleonora Giorgi dopo la rimozione del tumore

Dopo due settimane di silenzio Eleonora Giorgi è tornata a comunicare con i suoi follower, annunciando di avere lasciato la clinica romana, dove era ricoverata dal 25 marzo scorso. L'attrice si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso novembre, ma oggi ha lasciato l'ospedale per tornare dalla sua famiglia. "Il 26 marzo l'operazione e ora eccoci qui. Sono passate più di due settimane e si va a casa. Evviva", ha detto Eleonora Giorgi nel primo video Instagram pubblicato dopo la lunga assenza.

L'intervento chirurgico

Le ultime notizie sul suo stato di salute le avevano date i figli Paolo e Andrea, che lo scorso 29 marzo avevano rassicurato i fan dell'attrice con un breve messaggio pubblicato sui social network: "Mamma sta molto meglio, grazie allo staff medico e a tutti voi per l'affetto". Poi di Eleonora non si era più saputo nulla. Nell'ultima ospitata a Verissimo, parlando con Silvia Toffanin dell'imminente operazione all'addome, l'attrice aveva confessato di avere alcuni timori ma di essere pronta ad affrontare il percorso verso la guarigione con ottimismo e positività. "Quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene. Tornerò quella di prima", aveva detto lei in diretta su Canale 5 tre settimane fa prima del ricovero in clinica.

I ringraziamenti e il ritorno a casa

L'importante intervento, che ha richiesto diverse ore in sala operatoria, è andato bene e Eleonora Giorgi ha trascorso due settimane di convalescenza nella clinica romana, dove opera il professore Giuseppe Ettorre, specialista in chirurgia oncologica, che l'ha operata lo scorso 26 marzo. A lui l'attrice ha voluto rivolgere un pensiero di stima e affetto prima di lasciare l'ospedale. "Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore!", ha scritto l'attrice romana, che il 21 ottobre scorso ha compiuto 70 anni. "Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!", ha concluso la Giorgi nel video Instagram, nel quale ha mostrato la camera della clinica, che nelle ultime settimane è stata la sua casa. Il filmato condiviso sui social ha fatto gioire i suoi follower, che da giorni aspettavano con ansia un suo messaggio.

Ilha ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti di affetto, compreso quello della nuora, Clizia Incorvaia, che ha voluto dimostrarle tutto il suo amore: "Grande Ele sei una forza della natura".