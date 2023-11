"Mi conoscono bene...". L'insolito regalo ricevuto da Valentina Ferragni

C'è chi ama i diamanti, chi le perle e chi, come Valentina Ferragni, il formaggio. L'influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, ha svelato di avere un debole per il Parmigiano e di essere talmente in fissa con questa specialità casearia da avere condizionato anche i suoi amici, che alla fine le hanno fatto un regalo insolito durante un pranzo al ristorante.

L'influencer condivide ogni momento della sua vita su Instagram dal lavoro alla vita privata fino agli hobby. E chi segue la piccola di casa Ferragni conosce bene i suoi gusti anche in tema di cucina. Come ogni influencer che si rispetti sui suoi canali social non mancano foto e video legati al cibo, ma alle ostriche e allo champagne Valentina Ferragni preferisce di gran lunga il Parmigiano Reggiano. In più di una occasione l'influencer ha scherzato sul suo amore per questo tipo di formaggio, tanto che anche al ristorante la richiesta è sempre la stessa: "Formaggio e pasta".

Il video su Instagram

Nell'ultima uscita in un noto locale di Milano, però, Valentina Ferragni è stata colta di sorpresa da un'amica, che ha voluto farle un regalo tanto speciale quanto insolito, che sa un po' di sfottò. Così l'influencer ha documento la sorpresa con un video condiviso sul web. "Quando le tue amiche ti conoscono bene e ti regalano un po' di parmigiano ", ha scherzato la Ferragni, mostrando il dono appena ricevuto e immortalando poi il formaggio in uno scatto da vera influencer tra la borsa e gli occhiali griffati. "My essentials", ha concluso lei, che non avrà resistito ad aprire l'involucro del parmigiano per assaggiarne un pezzetto visto che il pranzo era a base di solo sushi.

La relazione con Matteo Napoletano

Chissà se il giovane fidanzato, Matteo Napoletano, l'avrà conquistata con un bel pezzo di formaggio. Di sicuro, dopo la fine della lunga relazione con Luca Vezil, Valentina Ferragni sembra avere ritrovato la serenità sentimentale al fianco del giovane studente - 22 anni, originario di Castelfranco Veneto - che vive dall'altra parte dell'oceano. La coppia è uscita allo scoperto lo scorso 7 agosto con una foto condivisa sui social dopo che su siti e riviste di gossip era iniziata a circolare la voce che la Ferragni fosse nuovamente innamorata. Da quel momento i due si sono mostrati uniti e affiatati sul web e la lontananza fisica, tra Stati Uniti e Italia, non sembra intaccare la loro unione.