La cocaina, Camilla, la divisa nazista: la furia di Harry travolge la Corona

Ancora indiscrezioni direttamente dal libro autobiografico del principe Harry, “Spare. Il Minore”, edito in Italia da Mondadori e sugli scaffali di tutte le librerie del mondo dal prossimo 10 gennaio. Dopo il racconto di un presunto litigio sfociato in rissa tra William e Harry, arrivano altri aneddoti non meno scabrosi. Il duca non risparmia nulla, è uno tsunami, un fiume in piena che rischia di travolgere tutto ciò che incontra. Le nuove rivelazioni ci riportano alla sua adolescenza, in particolare a tre episodi, quello già tristemente celebre in cui Harry indossò una divisa nazista, quello che riguarda il periodo precedente al secondo matrimonio di Carlo e l’ultimo riferito alla prima volta in cui il principe avrebbe assunto cocaina.

“William e Kate mi dissero di indossare l’uniforme”

L’immagine del principe Harry, appena ventenne nel 2005, con indosso un’uniforme nazista durante la festa a tema “Coloni e Nativi”, è molto difficile da dimenticare. Quasi impossibile. Un episodio giudicato da tutti vergognoso e che, in qualche modo, ha impresso un marchio indelebile sulla reputazione del duca. Quelle foto sui tabloid lo hanno accompagnato per tutta la vita e sono sempre lì, a portata di mouse, per chiunque voglia vederle, a testimonianza di un colpo di testa giovanile, ma comunque ingiustificabile.

Nel suo libro “Spare. Il Minore”, però, Harry racconta un’altra versione dei fatti, citata da Page Six, scaricando una parte della responsabilità di quella terrificante scelta sul fratello e sulla cognata. Un’accusa scagliata come una freccia infuocata contro la royal family, contro i suoi esponenti più popolari, più in vista, i futuri re d’Inghilterra. Harry dichiara: “Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensassero. Mi hanno detto l’uniforme nazista” e poi si sarebbero lasciati andare alle risate.

“Pregammo papà di non sposare Camilla”

Harry affronta anche il tema controverso del suo rapporto con la Regina consorte Camilla. I figli di Lady Diana avrebbero addirittura cercato di fare un patto con Carlo, affinché quella che all’epoca era ancora la sua amante storica non diventasse anche la loro matrigna: “William e io promettemmo a nostro padre che avremmo accolto Camilla nella famiglia. La sola cosa che gli chiedemmo in cambio fu di non sposarla. Lo implorammo – non hai bisogno di sposarti una seconda volta”.

Sappiamo come è andata a finire. Re Carlo III, all’epoca principe di Galles, non seguì il consiglio dei figli e sposò la donna che aveva sempre amato. Queste rivelazioni arriverebbero da alcune copie del libro vendute per errore in anticipo in Spagna e arrivate sulle scrivanie dei giornalisti del Sun, che si sarebbero subito gettati a capofitto nella traduzione.

“Assunsi cocaina a 17 anni”

Il principe Harry ricorda anche l’episodio più autodistruttivo della sua vita, legato al consumo di cocaina a 17 anni: “Ero…disposto a provare quasi tutto ciò che avrebbe alterato l’ordine costituito. Almeno è ciò di cui volevo convincermi…In quel periodo prendevo cocaina. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia e da allora ne ho consumata ancora un po’…Non è stato divertente e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come pareva accadere ad altri. Ma mi ha fatto sentire diverso e quello era il mio obiettivo principale”.