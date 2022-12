"Sono stata mollata per Ilary". Le rivelazioni dell'ex di Bastian

Come una doccia gelata. È quello che ha provato Claudia Aquino quando ha visto le foto di Bastian Muller, il ragazzo con cui si frequentava da tempo, con Ilary Blasi nella loro fuga d'amore in Svizzera. Pochi giorni prima la 24enne aveva trascorso una serata intima insieme all'imprenditore tedesco, che oggi vive una storia con la conduttrice dell'Isola dei famosi, poi Bastian sarebbe sparito: " Da un giorno all'altro non l'ho più sentito ".

La presunta ex fidanzata di Muller ha raccontato come è andata la storia con l'imprenditore sulle pagine di Novella 2000, dicendosi delusa dall'atteggiamento del nuovo compagno della Blasi. " Ci siamo frequentati per due mesi", ha dichiarato Claudia, svelando di avere conosciuto Bastian in un hotel di Francoforte dove lui l'ha notata. Nei due mesi di frequentazione, la 25enne e l'imprenditore tedesco si sono visti spesso: "A cena, siamo andati al cinema, sono stata più volte a casa sua a Gelnhausen, che si trova a trenta minuti da Francoforte". Secondo quanto raccontato a Novella2000 Bastian, però, sarebbe diventato freddo all'improvviso: "Siamo usciti insieme il venerdì sera, insieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary ".

Chi è Bastian Muller

Quando Bastian e Ilary si siano conosciuti non è chiaro, ma la 25enne sostiene che i due si conoscessero da tempo, forse grazie all'amica in comune Michelle Hunziker. Certo è che i tempi non tornano: " Vorrei sapere quando l'ha conosciuta, perché in pratica noi passavamo insieme ogni weekend. E il primo weekend che non abbiamo passato insieme lui l'ha passato con lei ". Ma a quanto pare la conoscenza tra Ilary e Bastian sarebbe più indietro nel tempo: " Credo che si conoscessero da un po'. Ma non lo so con certezza. Per me quelle foto di Chi sono state una doccia gelata ". Sui social della ragazza non ci sono foto insieme a Bastian che provino la loro relazione, ma intanto Claudia ha fornito ulteriori dettagli su Bastian, disegnando una quadro più preciso del nuovo compagno della Blasi, che in Italia è praticamente sconosciuto.