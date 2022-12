La nuova vita (e i nuovi amori) di Totti e Ilary: da Saint Moritz a Roma

Sotto l'albero di Natale di Ilary Blasi c'è un regalo inatteso: il nuovo amore con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Sotto quello di Totti, invece, c'è una convivenza, quella con Noemi, che dovrebbe cominciare entro la fine dell'anno. Due doni che arrivano dopo un anno travagliato e che portano un po' di serenità ai due romani, che ancora sono in trattative per il divorzio.

A testimoniare l'inizio delle nuove vite di Ilary e Francesco Totti, l'uno lontano dall'altra definitivamente, è il settimanale Chi, che ha seguito l'ex capitano della Roma e la conduttrice in questo ultimo fine settimana di dicembre. Lei a Saint Moritz con il nuovo compagno, che si scopre essere erede di una famiglia di costruttori. Lui a Roma con Noemi Bocchi all'uscita da un ristorante dopo una cena romantica.

" Ilary si lascia andare teneramente fra le braccia di Bastian e presenta il nuovo amore agli amici, fra loro anche Michelle Hunziker" , scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, che nel numero in edicola mercoledì 14 dicembre pubblica le foto esclusive del weekend sulla neve di Ilary e l'imprenditore tedesco. Secondo quanto riferito da amici della conduttrice, la Blasi starebbe vivendo una favola al fianco di Muller, conquistata dalla sua simpatia e dalle sue premurose attenzioni. Lei stessa ha condiviso le foto del breve soggiorno a Saint Moritz, ma sul web si è mostrata solo in compagnia della figlia Isabel e dell'amica Michelle, stando attenta a non immortalare Bastian, che però era al suo fianco. Lo dimostrano le foto esclusive di Chi dei due abbracciati che si riposano dopo una sciata sulle piste innevate.