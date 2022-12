Ilary Blasi fa sul serio: fuga romantica sulla neve col nuovo fidanzato

Se cercate dei paparazzi non farete fatica a trovarli a Saint Moritz. È sulle montagne svizzere, infatti, che i fotografi a caccia di gossip si sono trasferiti in massa per seguire Ilary Blasi. Già, perché la conduttrice dell’Isola dei famosi ha scelto di varcare i confini nazionali per godersi il ponte dell’Immacolata sulla neve insieme alla figlia Isabel ma soprattutto con il nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian.

Per lei si tratta della seconda fuga romantica con il misterioso teutonico, del quale ancora non si sa praticamente niente. Dopo l'ultimo weekend trascorso a Zurigo, dove sono stati sorpresi dai paparazzi, questa volta Ilary non si è nascosta dall'occhio indiscreto dei fotografi. E sembra avere fatto le presentazioni ufficiali con la figlia più piccola e un'amica speciale, Michelle Hunziker.

Sui social network Ilary ha condiviso molto di questo primo giorno in montagna. Foto e video dello splendido resort dove alloggia, il Kulm hotel, dove una suite con vista mozzafiato arriva a costare oltre mille euro. Somma che però la Blasi non dovrebbe avere speso visto il video condiviso nelle sue storie Instagram, nel quale ha specificato "supplied by", che nel mondo social significa che il soggiorno è "gentilmente" offerto. Tra una sciata sulle piste e un selfie in ovovia, Ilary è stata attenta a non inquadrare mai la nuova fiamma, Bastian, nelle immagini condivise sul web. Ma i fotografi li hanno pizzicati insieme sulle piste e in uno dei ristoranti più rinomati di Saint Moritz, il Salastrains.

Con loro, a sorpresa, è apparsa anche Michelle Hunziker, che a Saint Moritz è arrivata per lavoro e senza Tomaso Trussardi, l'ex marito con il quale - secondo rumor insistenti - ci sarebbe un riavvicinamento dopo l’addio dello scorso gennaio. Comunicare con Bastian per Michelle sarà stata una passeggiata visto l'origine comune di entrambi e a Ilary non sarà dispiaciuto imparare qualche parola di tedesco, visto che si sta buttando a capofitto bello studio della lingua inglese. Michelle e Ilary hanno condiviso buona parte della giornata con gli sci ai piedi e su Instagram non sono mancati i video ironici delle due conduttrici. Il tutto mentre Francesco Totti che, a Roma nord, prosegue con il trasloco per iniziare la convivenza con Noemi Bocchi.