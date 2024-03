"Delon mi ricevette in accappatoio". Il racconto piccante di Rosanna Lambertucci

È stata una delle conduttrici più amate e celebri delle reti Rai. È anche scrittrice, giornalista e divulgatrice scientifica, amata per il suo spirito dolce ma anticonvenzionale. Rosanna Lambertucci, di recente, è tornata a far parlare di sé dopo la partecipazione all’ultima edizione di "Ballando con le stelle" in cui si è lanciata in balli e spettacolari coreografie insieme al suo “maestro”. Grazie allo show di Milly Carlucci ha ritrovato il grande affetto del pubblico e, in un certo qual modo, quella popolarità che il tempo aveva adombrato (ma mai cancellato). Di fatti, dopo il dance show di Rai Uno è stata ospite di tanti programmi in tv in cui, non solo ha parlato della “avventura” con la danza, ma ha rispolverato alcuni retroscena – a volte anche bizzarri – sulla propria vita. Uno in particolare ha fatto il giro del web: quello in cui Lambertucci ammette di aver avuto da giovane un mancato flirt con Alain Delon. Oggi il celebre divo francese, ormai anziano, si trova al centro delle cronache per la sua eredità (e non solo), ma in passato è stato un vero e proprio rubacuori. E, stando alle parole delle Lambertucci, anche lei sarebbe finita tra nella “trappola” di quei profondi occhi azzurri.

Le confessioni sono arrivate a "Storie di donne al Bivio", trasmissione di Rai Due che è condotta da Monica Sette, dove la Lambertucci è stata una delle ospiti nella puntata del 9 marzo scorso. Lo show pomeridiano ha visto l'ex conduttrice rivelare un particolare piccante del suo passato di cui fino ad ora nessuno era a conoscenza. “ Mi ha ricevuto in accappatoio e con i piedi scalz i”, racconta aggiungendo di avere avuto un appuntamento con Delon a Roma e all’Hotel Excelsior. “ Fui molto tentata, perché era bellissimo. Ma alla fine mi presentai con Angelica, mia figlia, che aveva allora dieci anni – confessa la conduttrice –. Lui venne ad aprire in accappatoio, a piedi nudi. Vide me e la bambina. Fu molto galante e mi disse: aspettami giù, prendiamo un gelato con tua figlia al bar ". Lambertucci rivela che, dopo quell'incontro, si sono rivisti ancora senza pentirsene mai. Non rimpiange la sua decisione di allora: "A volte, però, penso che con me Alain sarebbe stato felice ", facendo riferimento ai problemi che l’attore sta affrontando adesso.

La vita privata di Lambertucci non è stata di certo turbolenta come quella di Delon. È stata sposata per 23 anni con il dirigente televisivo Alberto Amodei, scomparso nel 2014. Dal loro matrimonio nacque Angelica. A luglio del 2023 è convolata a nozze con Mario di Cosmo, imprenditore di 62 anni, in una cerimonia privata a Sabaudia.