"Mi hai ferito...". Lo strano post di Wanda: è una frecciata per Icardi?

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a fare parlare di loro. Da mesi la coppia aveva smesso di essere al centro della cronaca rosa, ritrovando la serenità perduta a causa della scappatella del calciatore del Galatasaray con la modella Eugenia "La China" Suarez. " Siamo una famiglia, io e Mauro siamo tornati insieme ", aveva rivelato Wanda a Belve pochi mesi fa, tornando sui suoi passi e cancellando lo spettro del divorzio. Ora, però, l'imprenditrice argentina è tornata sui social network con un post sibillino, che fa tremare i fan della coppia.

Tra uno shooting fotografico e i viaggi in giro per il mondo, Wanda Nara non ha mai smesso di tenere aggiornati i follower sulla sua vita. Nelle foto e nei video condivisi sulla sua pagina Instagram, l'argentina si è mostrata felice insieme a Maurito in più di una occasione, come a dimostrare che la pace è tornata a regnare in famiglia dopo la grande crisi dello scorso anno. Ma nell'ultimo post pubblicato sul profilo, Wanda ha usato parole decisamente strane, che lascerebbero presagire un nuovo allontanamento.

Lo strano post di Wanda Nara

" Mi hai ferito, ma ho dovuto imparare che senza dolore non ci sarebbe stato amore e senza amore non siamo niente", ha scritto a corredo di una foto decisamente sexy, nella quale l'imprenditrice mostra uno dei modelli della sua nuova linea di costumi. Poi Wanda Nara ha proseguito sibillina: "Perché niente cambierà un fiume di lacrime in cui ho dovuto nuotare da sola forse non eri per me, anche se ero felice" . Le parole sembrano essere una citazione, più che uno scritto personale, ma al di là dell'origine a colpire è il contenuto del messaggio, poco amorevole nei confronti del compagno.