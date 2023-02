"Lui è mio marito". Wanda Nara sgancia la bomba in tv

Leonessa o tigre? Difficile sapere che "belva" si sente Wanda Nara. Per conoscere la risposta dovremo aspettare di vederla nella trasmissione di Francesca Fagnani. "Belve" torna con la quarta stagione, guadagnando la prima serata di Rai Due, e tra gli ospiti della giornalista ci sarà anche l'esplosiva argentina. Di cosa parlerà? Dei figli, di Maxi Lopez, di Maurito e anche di Keita Balde con il quale ha avuto un flirt di recente nonostante sia ancora legalmente sposata.

Comodamente seduta sullo sgabello del popolare programma, Wanda Nara ha sganciato la prima bomba: " Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito ". Poche semplici parole per spazzare via i gossip sull'infedeltà consumata con Keita Balde e tornare a parlare di amore per il suo Maurito, dal quale si era lasciata lo scorso settembre. Così Francesca Fagnani l'ha punzecchiata: " Quindi per questo weekend possiamo dire che state ancora insieme? ". Ma Wanda Nara ha replicato divertita: "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo weekend ".

Wanda e Icardi, pace fatta

Icardi non si è mai rassegnato al triste epilogo del suo matrimonio, al quale aveva messo fine l'argentina a settembre con un post Instagram, che non lasciava dubbi sull'addio. Ma il tentativo di riconciliazione fatto a novembre con un viaggio romantico alle Maldive era miseramente fallito. La vacanza paradisiaca non era servita a riavvicinarli ma a quanto pare c'è riuscito Keita Balde. Il calciatore dello Spartak Mosca ha flirtato con l'argentina per settimane su Instagram ma è con l'incontro passionale avvenuto in un hotel a Dubai, che si è consumato il dramma del tradimento.