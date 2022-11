Wanda Nara contro 'La China' Suarez: "Mentre adescava Mauro, mi scriveva come un'amica"

Sono parole di fuoco quelle pronunciate da Wanda Nara nel corso dell'ultima intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. L'imprenditrice argentina si è separata dal marito, Mauro Icardi, ma sembra che i due stiano provando a recuperare il rapporto con una vacanza romantica alle Maldive. Difficile per Wanda, però, dimenticare quanto successo proprio un anno fa, quando scoprì il tradimento che il calciatore del Psg (oggi Galatasaray) aveva consumato con l'attrice argentina Eugenia "La China" Suarez.

Wanda Nara ammette di aver perdonato Maurito per la scappatella avvenuta oltre un anno fa, ma di avere capito che " non viviamo in una favola Disney e certe cose possono capitare ". Quello che l'imprenditrice non ha perdonato è con chi il marito (ex) l'ha tradita: l'attrice e cantante La China Suarez nonché connazionale della coppia. Il perché è preso detto. " La donna in questione è arcinota in Argentina per avere sfasciato numerose famiglie famose ", ha dichiarato la Nara senza neppure pronunciare il nome della Suarez.

Senza svelare l'identità degli interessati, Wanda ha raccontato due gossip legati proprio a Eugenia Suarez: " Una volta si è messa con un attore mentre la moglie di lui era incinta e ha perso il bambino. Un'altra ha soffiato il marito a una madre a cui poco prima era morta una figlia ". E così la Nara ha confessato quanto avvenuto tra lei e La China, mentre l'attrice messaggiava in privato con Icardi: " Mentre adescava mio marito scriveva anche a me come fossimo amiche. Mi diceva che voleva venire a trovarmi a Parigi, mi chiamava in Facetime ". Un comportamento che Wanda Nara ha trovato " insopportabile ", quasi subdolo.