"Mi hanno rubato la moto". Rose Villain si appella ai fan: il tam tam sui social la aiuta

La moto rubata a Milano, poi l'appello ai propri fan sui social network. La disavventura di Rose Villain ha avuto un lieto fine proprio grazie al tam tam avviato sul web dai suoi followers. Nel giro di poche ore, infatti, il mezzo a due ruote è stato ritrovato e ha potuto far ritorno alla sua legittima proprietaria.

Era stata la stessa cantautrice milanese a segnalare su Instagram con una storia il furto avvenuto nel capoluogo meneghino e a chiedere aiuto per ritrovarla. La moto, una Bmw customizzata, non si trovava più dove l'aveva posteggiata poche ore prima, per cui l'artista, particolarmente legata al suo mezzo a due ruote, ha provato a rivolgere un appello alle migliaia di fan che seguono quotidianamente le sue vicende su Instagram.

"Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli)" , ha scritto Rose Villain, inserendo anche una foto del mezzo per rendere eventualmente più semplice la sua identificazione. "Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così".

I fan della cantautrice milanese si sono messi subito all'opera per aiutare la propria beniamina, iniziando a diffondere il messaggio e le foto del motociclo sui più diffusi social network. Il passaparola si è rivelato determinante per ritrovare la Bmw customizzata: in meno di 12 ore, infatti, è stata individuata e quindi successivamente restituita alla legittima proprietaria.

Ovviamente la cantante, sorpresa per la lieta notizia e per la rapida risoluzione del problema, ci ha tenuto a ringraziare tutti per aver preso parte alle ricerche consentendole di rientrare in possesso dell'amatissima due ruote. "No, va beh ragazzi... nemmeno 12 ore e mi avete ritrovato la moto!" , esclama la cantante. "Grazie, grazie, grazie, per i messaggi, la ricerca, per avere inoltrato la foto ai vostri amici" , prosegue.