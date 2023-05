"Mi hanno salvato la vita". Preoccupazione per Nina Moric: cosa ha avuto

Il ricovero in ospedale e l'intervento chirurgico, al quale si è sottoposta Nina Moric negli scorsi giorni, rimangono un mistero. Dopo avere lanciato messaggi sibillini sui social e pubblicato foto dalla clinica senza fornire spiegazioni, la modella croata è tornata su Instagram con una storia per ringraziare tutti per i messaggi di affetto e sostegno, ma non ha sciolto i dubbi sulle sue condizioni di salute.

"Diciamo che non è stato un periodo facile. Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi", ha detto Nina Moric sul web, ringraziando nello specifico alcuni medici che l'hanno aiutata : "Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita". Le parole dell'ex compagna di Corona sono contrastanti. Parla di "malessere" ma anche di "sconfitto" e "salvato la vita" come se si trattasse di qualcosa di più serio di un semplice disturbo. Così un'indiscrezione pesante è cominciata a circolare in rete.

Cosa è successo a Nina Moric