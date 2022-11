"Ti trovo impreparata", "Non se lo ricorda?". Battibecco in tv tra Nina Moric e la Fagnani

L'ospitata di Nina Moric a Belve, il programma di Rai Due, è stata decisamente impegnativa. La modella croata ha dato filo da torcere a Francesca Fagnani con le sue risposte enigmatiche e a tratti contraddittorie. E alla fine tra conduttrice e ospite è scoppiato il battibecco per una serie di incomprensioni.

Dagli anni del successo come modella all'abuso di farmaci fino al matrimonio con Corona e al difficile rapporto con il figlio Carlos, Nina Moric ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita insieme alla Fagnani. Le sue risposte però sono apparse spesso discordanti e di difficile comprensione anche alla conduttrice, che ha faticato a tenere il punto sull'intervista. Soprattutto quando si è parlato del suo impegno in politica con CasaPound al fianco dell'ex compagno, Mario Luigi Favoloso.

Il battibecco in tv

" Lei si è sempre dichiarata donna di destra", ha detto Francesca Fagnani e questo ha mandato in tilt Nina Moric: "Io di politica non ne capisco un fico secco. Sono dislessica, non so nemmeno qual è la sinistra e qual è la destra e adesso sono una donna di destra? No, io vado dritta, non voglio più girare l'angolo. Ho abbracciato quella battaglia ma non capivo niente, sono stata manipolata per i fini di qualcun altro ". Così la Fagnani ha citato una sua dichiarazione legata agli stipendi dei parlamentari: " Con uno shooting fotografico guadagno quanto loro in un mese". Ma Nina Moric ha negato di averlo detto: "Ah così ho detto? Non ricordo, probabilmente qualcuno ha rilasciato quella dichiarazione a mio nome. Queste non sono parole mie, io non sono così volgare. Non mi appartiene proprio questo tipo di linguaggio ".