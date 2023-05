"Nell'ora più buia...". Nina Moric ricoverata in ospedale

Le ultime storie pubblicate da Nina Moric su Instagram stanno facendo preoccupare i suoi fan. Dopo mesi di assenza dai social network, la modella croata è tornata a mostrarsi ai suoi follower da un letto di ospedale, dove sarebbe ricoverata in seguito a problemi di salute ancora poco chiari.

Da oltre sette mesi Nina Moric era sparita dalla scena pubblica. Niente più foto e video condivise sui social, niente più liti con l'ex compagno Fabrizio Corona e niente più copertine su riviste e settimanali di gossip. L'ultima ospitata televisiva risale al novembre scorso, quando fu ospite di Francesca Fagnani a Belve. Voci insistenti la volevano felice e serena al fianco del nuovo compagno Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell'arte. A farli incontrare sarebbe stata proprio la passione comune per la pittura e la fotografia, ma dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi di alcuni scatti della coppia, di lei non si era saputo più nulla. Fino a poche ore fa.

Nina Moric in ospedale

La modella ha scelto di condividere nelle storie del suo profilo Instagram due foto, che la ritraggono in ospedale. Nella prima si vede solo il suo braccio con la flebo, mentre nella seconda Nina è distesa nel letto con indosso un camice ela flebo inserita. Le immagini fanno presupporre che Nina Moric si trovi ricoverata in una clinica per accertamenti medici o addirittura per un intervento, ma le notizie in questo senso scarseggiano. Sibilline, invece, le parole utilizzate dall'ex compagna di Corona per commentare ciò che le sta accadendo in questo momento in una nota aggiunta alle sue storie: " Anche nell'ora più buia della nostra vita, un po' di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore ".

Le parole della Moric sui social