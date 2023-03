"La mia colf...". È di nuovo bufera sulla concorrente di Pechino Express

Di tutto il cast di Pechino Express, Alessandra Demichelis è sicuramente la concorrente più chiacchierata. Praticamente sconosciuta al pubblico televisivo, l'avvocato sui tacchi a spillo - così è stata ribattezzata dai follower di Instagram - è conosciutissima sul web per i suoi modi di fare ambiziosi e per la passione sfrenata per il lusso e lo shopping.

Competitiva, poco paziente, libera e ambiziosa (così l'ha descritta il conduttore Costantino Della Gherardesca nel video di introduzione), Alessandra Demichelis è salita alla ribalta della cronaca degli ultimi giorni per una frase pronunciata durante una diretta TikTok: " I poveri dovrebbero bruciare all'inferno ". Le sue parole hanno scatenato una dura polemica social proprio alla vigilia dell'inizio del programma e l'attenzione sull'avvocato torinese sembra non essere destinata a calare, visto quanto successo nelle scorse ore.

Le ultime dichiarazioni della Demichelis

Poche ore fa l'avvocato ha replicato alle critiche sulle parole riferite ai poveri con un video dai toni provocatori. Su Instagram, il legale di Torino ha provato a chiarire, ma di fatto ha gettato benzina sul fuoco con i suoi toni: " Ma voi non avete niente di meglio da fare che registrare le mie dirette? Ma voi ce la fate a contestualizzare? 'Povero' non è soltanto inteso dal punto di vista economico, è anche inteso dal punto di vista morale. In quella circostanza non mi riferivo assolutamente a un 'povero' economicamente ".