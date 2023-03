"I poveri devono bruciare all'inferno". Bufera su Alessandra Demichelis, concorrente di Pechino Express

Il 9 marzo partirà la nuova edizione di Pechino Express e già si scopre che tra le coppie in gara ci sono state scintille. Secondo gli ultimi rumor, in India non sono mancati gli screzi tra quattro componenti del cast: le "attiviste" Giorgia Soleri e Federica Fabrizio e gli "avvocati" Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Ma è su quest'ultima che, da ore, si sta concentrando il dibattito o meglio si è scatenata la polemica. L'avvocatessa è finita al centro delle critiche per alcune dichiarazioni rilasciate mesi fa sui social sulle persone meno abbienti. E il reality parte con il botto.

Chi è Alessandra Demichelis

Alessandra Demichelis, 34 anni di Torino, è conosciuta al popolo dei social network per il suo profilo Dc Legal show, dove si mostra senza filtri e ostenta la sua passione per il lusso e le cose costose. Sulla sua pagina l'avvocatessa coniuga l'attività forense a momenti della sua vita privata tra cene in ristoranti a cinque stelle e acquisti folli. Nelle ultime ore, però, dal suo canale TikTok è rispuntato un video, registrato diversi mesi fa, nel quale l'avvocatessa pronuncia frasi discutibili, che hanno fatto letteralmente indignare il web.

Il video che ha scatenato la polemica

Nel filmato di pochi secondi, si sente Alessandra Demichelis parlare con l'amico Franco. " C'erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!", dice l'uomo e l'avvocatessa replica: "Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo". Poi l'amico prosegue: "No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche". E quel punto la Demichelis se ne esce con un: "No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all'inferno ". Parole durissime, pronunciate in diretta sui social che hanno scatenato le critiche.