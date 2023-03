"Fai schifo...". Elena D'Amario vittima di attacchi degli hater sui social

Come ben si sa, purtroppo, le critiche nel mondo dei social sono sempre dietro l'angolo e pronte a colpire dritto; in particolare, se nel mirino vi sono personaggi noti. Questa volta è toccato ad Elena D’Amario, la bellissima ballerina professionista del talent show di Canale 5 più longevo d’Italia di Maria De Filippi, Amici. La D’Amario, ha confessato che è spesso vittima di attacchi da parte degli haters e ciò che le viene più criticato, sorprendentemente, è proprio il fisico.

L’odio sui social

La ballerina, in una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha raccontato di essere vittima di body shaming per via del suo aspetto fisico: “Mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra." Nonostante questo, però, la ballerina ha spiegato che, malgrado le critiche pesanti sui social, riesce a farsi scivolare addosso certi commenti futili; infatti, ha poi aggiunto: "Ora, sono in armonia con il mio corpo, anche da questo punto di vista, ma non fa piacere leggere certe cose. Fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta."

Le difficoltà dell’ultimo periodo

Nel corso dell’intervista a Grazia, Elena ha anche spiegato di avere avuto molte difficoltà nell’ultimo periodo a causa di un grosso problema al ginocchio: “Ho lavorato per nove mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio. Non ho detto nulla e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, dicevo”. La sua perseveranza nel tentativo di continuare a ballare, però, le ha provocato un ulteriore danno tanto da arrivare a fratturarsi il ginocchio: "Mi sono spaccata il ginocchio. E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi. Quell’infortunio l’ho superato con un’operazione negli Stati Uniti, ma quello è stato un punto di svolta. E, recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova. Io non sono una supereroina. Sembra un’ovvietà̀, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo è una conquista".

Chi è Elena D’Amario e la storia con uno dei protagonisti di Mare fuori

Elena D’Amario, classe ’90, è uno dei volti storici di Amici; ha iniziato a studiare danza all’età di dodici anni e la partecipazione al talent della De Filippi, nel 2009, ha costituito una vera e propria svolta nella sua vita, dal momento che grazie a quello ha ricevuto una borsa di studio che le ha consentito di studiare a New York. Dopo essere diventata parte integrante della compagnia di David Parsons, la Parsons Dance Academy di New York, la D’Amario, alcuni anni fa, ha deciso di fare ritorno come ballerina professionista e coreografa ad Amici, diventando così una delle ballerine più amate del programma. Ultimamente, è al centro del gossip a causa delle voci di un' ipotetica storia d'amore con Massimiliano Caiazzo, uno dei protagonisti della fiction dei record Mare fuori; anche per questo, infatti, è stata bersagliata sui social dai fan che non gradirebbero la coppia.