"Mi sono dovuto cambiare i pantaloni...". Imbarazzo per Gianni Morandi

La "belva" Francesca Fagnani ha colpito anche al festival di Sanremo. Svestiti i panni di co-conduttrice della seconda serata del Festival per un attimo (a fine puntata in attesa della classifica provvisoria), ha messo alle strette Amadeus e Gianni Morandi con un paio di domande a sorpresa davvero insidiose. Il direttore artistico se l'è cavata rispondendo alla Fagnani con una domanda e coniugando un verbo, ma al cantante è andata peggio, costretto a ricordare un episodio del passato decisamente imbarazzante.

Sono bastati tre sgabelli posizionati al centro del palco dell'Ariston poco dopo l'una di notte a ricreare lo studio nel quale Francesca Fagnani mette alle corde i suoi ospiti. Solo che questa volta dall'altra parte si sono trovati i due co-conduttori del Festival. " Lei non mangia mai prima dei concerti. Una volta ha fatto però uno strappo alla regola. Si ricorda che cosa è successo? ", ha provocato la "belva", riportando Gianni Morandi con la memoria a un momento preciso della sua carriera. Un episodio difficile da cancellare soprattutto per l'imbarazzo provato dall'artista.