"Mi vergogno...". Il passo indietro di Antonino Spinalbese dopo la rissa (social) con Belen Rodriguez

Lo scontro social consumatosi nel giorno di Santo Stefano tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese finirà sul tavolo di un giudice. Il durissimo botta e risposta tra i due ex, infatti, è finito con una querela. Secondo quanto riferito dall'argentina l'ex compagno non solo l'avrebbe criticata e offesa pubblicamente con il suo post Instagram, ma l'avrebbe anche minacciata privatamente. Così, invece di replicare nuovamente sul web, la showgirl è passata alle vie legali, dando mandato al suo avvocato di querelare Antonino, il quale ha incassato il colpo e poi si è scusato sul web.

Belen e Antonino, la lite social

Al centro della contesa tra i due ex fidanzati c'è la piccola Luna Mari. Belen ha deciso di trascorrere le festività natalizie con la figlia e il nuovo compagno, Elio Lorenzoni, in un resort in Franciacorta, prima di volare in Argentina per passare il Capodanno con la sua famiglia. Mentre il 25 dicembre Stefano De Martino ha goduto della compagnia del figlio Santiago, non è andata altrettanto bene a Antonino Spinalbese che, dopo avere trascorso il Natale senza sua figlia, accoglierà da solo anche il nuovo anno. La scelta di Belen non è stata presa bene dal parrucchiere di Torre del Greco, che sui social ha usato parole di fuoco contro l'ex compagna e madre di sua figlia, accusandola di avere portato all'estero la figlia senza il suo consenso. A quel punto Belen ha invitato Antonino a tacere, dandogli appuntamento in tribunale. Chi pensava che lo scontro fosse concluso, si è invece dovuto ricredere.

Le scuse social di Antonino