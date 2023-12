"Ci vediamo in tribunale". Scatta la querela: cosa succede tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Peggior Santo Stefano non poteva trascorrerlo Antonino Spinalbese. Senza la figlia Luna Marì, in "guerra" con la sua ex Belen e ora - dopo la lite social proprio con lei - con lo spettro di una querela sulle spalle. La rissa social tra la showgirl e Spinalbese - che sta tenendo banco da ore su Instagram - ha avuto un inatteso risvolto e la Rodriguez ha fatto sapere di essere pronta a portarlo davanti a un giudice per le dichiarazioni rilasciate poche ore fa.

Antonino Spinalbese ha trascorso le festività natalizie senza la figlia Luna Marì. Belen Rodriguez ha scelto di tenerla con sé e di portarla - dopo il Natale in Franciacorta - in Argentina per trascorrere il Capodanno in famiglia. Ma la decisione della showgirl ha fatto infuriare l'ex compagno, che sui social si è detto deluso dall'atteggiamento della Rodriguez e quest'ultima invece di tacere, si è scagliata contro Antonino.

Lo scontro sui social

Nel giorno di Santo Stefano, l'argentina ha deciso di togliersi un grosso sassolino dalla scarpa nei confronti dell'uomo con il quale ha avuto una storia tra il 2020 e il 2021. "Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno non solo a Natale", ha tuonato Belen su Instagram rispondendo all'ex, che l'aveva accusata di avergli negato di stare insieme alla loro bambina nel giorno di Natale. La Rodriguez ha usato parole durissime contro Spinalbese, che a sua volta ha replicato sui social con un messaggio, nel quale non ha mancato di punzecchiare l'ex: "Io non mi avvalgo di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni". Lo scontro social sembrava essere destinato solo a intrattenere i follower, ma la risposta seccata di Antonino ha fatto perdere la pazienza a Belen, che ha minacciato azioni legali.

Il botta e risposta