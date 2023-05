"È un sinistroide arricchito...". Così Rocco Siffredi asfalta Fedez

Fedez provoca, Rocco Siffredi risponde. L'attore e regista hard ha rispedito al mittente le accuse mossegli dal rapper sul rifiuto a partecipare a una puntata di Muschio Selvaggio. " Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo ", ha fatto sapere il marito di Chiara Ferragni negli scorsi giorni, facendo un lungo elenco dei personaggi famosi che gli hanno detto "no, grazie" in questo ultimo anno di registrazioni. Così il pornoattore - senza peli sulla lingua - ha replicato a tono: " Ha bisogno di farsi pubblicità. Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l'aeroplano... ma se ne vada... dove dico io! ".

La questione non è tanto il compenso economico, quanto il fatto che Rocco Siffredi - che risiede in pianta stabile in Ungheria - avrebbe dovuto sostenere le spese della trasferta per fare un "regalo" a Fedez ed essere protagonista di una delle puntate del suo podcast Muschio Selvaggio. A conti fatti a guadagnarci sarebbe stato soprattutto il rapper non certo Rocco Siffredi, che non ha bisogno di un'ospitata da Fedez per ottenere visibilità. Quest'ultimo ha voluto, però, rivelare il "no" che Siffredi gli ha rifilato e a quel punto il pornoattore ha deciso di rompere il silenzio, rispondendo alla provocazione del marito di Chiara Ferragni attraverso il magazine MOW.

"Fedez? Un sinistroide arricchito"