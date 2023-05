"Telecamere in ospedale". L'inquietante dietro le quinte della malattia di Fedez

La malattia di Fedez, il rapporto di coppia, la vita mondana. La seconda stagione di "The Ferragnez" è racchiusa nei primi quattro episodi pubblicati sulla piattaforma Amazon Prime (dal 25 maggio i restanti episodi). Chi si aspettava sorprese e novità, però, sarà rimasto deluso. In streaming il pubblico non ottiene niente di più di quanto già visto su Instagram. La docu-serie è poco docu(mentario) e molto serie tv con solo ciò che i Ferragnez hanno voluto mostrare al pubblico.

Telecamere in ospedale

La prima parte, quella dedicata alla malattia di Fedez, è sicuramente quella più toccante, ma anche inquietante. Le telecamere sono entrate in ospedale per seguire da vicino le difficili fasi dell'intervento chirurgico, al quale il rapper si è sottoposto per rimuovere il tumore a pancreas. Nessuna troupe è entrata in corsia: Fedez, Chiara Ferragni e i familiari del rapper hanno utilizzato cellulari e Go Pro per auto riprendersi nei momenti più significativi, ma quelle scene hanno suscitato critiche e perplessità sulla necessità di spettacolarizzare lacrime e sofferenza. " Come si può pensare di riprendersi in quei momenti quando potresti anche morire ", si è chiesto un utente sui social, commentando l'uscita dei primi episodi della serie e la polemica è divampata.

La polemica sui social

La spettacolarizzazione del dolore da una parte ha toccato molte persone, che hanno empatizzato con il traumatico percorso compiuto dal rapper, ma dall'altra ha sollevato molte polemiche. " Ormai nulla rimane privato... neanche il dolore... la riservatezza di momenti delicati... è veramente triste xche voi state insegnando che questo è naturale", ha scritto un utente su Instagram, mentre un altro tuonava: "Tutta pornografia del dolore. Solo pena profonda ". La mancanza di discrezione e pudore dei Ferragnez, di fatto, si è rivelata un boomerang: " Questa disperazione senz’altro autentica, ma filmata e data in pasto al mondo non li rende migliori", "Ormai, si fa passare per coraggio anche la più totale mancanza di discrezione e pudore. Contenti loro!". E l'opinione di molti, la più scontata, è stata sintetizzata da un'utente, che su Instagram ha commentato: "Tutte balle! Chi soffre davvero non ci pensa a fare i video ".

La risposta di Fedez