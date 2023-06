La scintilla, i paparazzi, l'addio: la storia d'amore di Elisabetta Canalis e George Clooney

La velina e il divo di Hollywood. Nessuno avrebbe scommesso un euro su una coppia simile eppure Elisabetta Canalis riuscì, nel 2009, a fare breccia nel cuore di uno degli uomini più desiderati del mondo: George Clooney. Lui, l'attore strapagato e osannato a Hollywood, si lasciò conquistare dalla bellezza sarda e dall'ironia di Elisabetta Canalis (che all'epoca aveva 31 anni). La storia durò solamente due anni ma ha regalato pagine di gossip incredibili.

L'incontro a cena e il colpo di fulmine

È luglio 2009. Elisabetta Canalis è uno dei volti della rete musicale MTV e è fresca di rottura con il calciatore Christian Vieri. Bellissima e single viene invitata a una cena a Roma organizzata dal marchio Belstaff. A invitarla è il proprietario del brand, Manuele Malenotti, che è anche molto amico di George Clooney. Alla festa c'è anche l'attore americano e l'incontro con la velina è inevitabile. I due trascorrono la serata in compagnia e il feeling è immediato tanto che Clooney decide di prolungare il suo soggiorno in Italia. L'attore è già proprietario della villa in riva al lago a Laglio.

Le copertine e i paparazzi

Come in una vera e propria favola Elisabetta Canalis e George Clooney iniziano a frequentarsi e la passione tra loro esplode. Le voci su un loro coinvolgimento si diffondono a macchia d'olio e i paparazzi fanno a gara a sorprenderli insieme, quando la velina si trasferisce nella casa al lago di proprietà dell'attore. "Dodici notti con Clooney" titola il settimanale Chi nell'edizione di agosto, dove vengono rivelati i primi gossip sulla coppia. Elisabetta e il divo di Hollywood cercano privacy a Laglio, ma non si nascondono e le foto delle gite a bordo dell'Harley-Davidson, le escursioni in barca sul lago e la cena al Golf Club di Menaggio, dove si scambiano baci e affettuosità, finiscono sulle prime pagine dei giornali di gossip di tutto il mondo. Elisabetta è la "fidanzata italiana" di George.

L'ufficialità e i red carpet

La relazione tra Clooney e la Canalis diventa ufficiale nel settembre del 2009, quando la coppia sbarca al Lido di Venezia in occasione del Festival del Cinema per la presentazione del suo film "L'uomo che fissa le capre". L'attore e Elisabetta appaiono complici e sorridenti sul red carpet e l'annuncio della relazione fa il giro del mondo. Un mese dopo i due sono di nuovo insieme al Festival del Cinema di Roma in occasione di un altro red carpet. George e Elisabetta sono i più fotografati e il loro amore cattura l'attenzione della stampa anche internazionale. La storia prosegue anche lontano dall'Italia. Clooney torna negli Stati Uniti e con lui va anche la bella sarda, che fa il suo esordio a eventi di spicco come Golden Globe e gli Academy Awards. È il 2010, la coppia sembra affiatata l'eccessiva esposizione mediatica incomincia a incrinare il rapporto.

Differenti stili di vita

La stampa americana incomincia a parlare di crisi. "George la ama, ma non vuole fare quella vita", riferiscono alcuni tabloid statunitensi parlando dei differenti stili di vita dei due fidanzati. Lei mondana e sempre al centro dell'attenzione, lui più riservato e schivo. Elisabetta ha un paio di occasioni nel mondo del cinema americano, ottenendo un piccolo ruolo nel film Decameron Pie e prendendo parte ad alcuni episodi nella serie tv Leverage. Il clamore per la storia con Clooney la porta anche a essere scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Belen Rodirguez e Gianni Morandi. Nel frattempo, George è impegnato su alcuni set cinematografici e la lontananza tra i due mina il rapporto. Alle grandi occasioni la coppia non si mostra più insieme e l'ultima apparizione pubblica risale a settembre 2010 quando George e Elisabetta partecipano alla sfilata di Giorgio Armani.

Il comunicato di addio