"Molti amici morti di eroina. Io mi sono fermato in tempo". La confessione di Diego Abatantuono

Diego Abatantuono è pronto a tornare al cinema con una nuova pellicola natalizia. "Improvvisamente a Natale mi sposo" - nelle sale dal 6 dicembre - è la sua ultima commedia delle feste, che lo vede protagonista al fianco di Nino Frassica, Mago Forest e Elio de Le storie tese. " Io ormai ho l'età di Babbo Natale: gli assomiglio e sono pure nonno. Il nonno in qualche modo è sempre Babbo Natale ", ha scherzato l'attore parlando della svolta in chiave natalizia, che la sua carriera ha avuto. Alle spalle, però, Abatantuono ha anche ruoli importanti e meno leggeri ("Mediterraneo" e "L'ultima settimana di settembre") ma soprattutto ha detto molti "no", scegliendo di vivere una vita piena.

Le scelte di Diego Abatantuono

" Salvatores dice che potrei fare di più, ma io ho sempre preferito vivere ", ha confessato l'attore nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi. Per questo la parola pentimento non c'è nel suo vocabolario: " Non ho alcun rimpianto. Le mie sono scelte di vita, non artistiche. Ho cercato di essere un padre presente, senza il rimpianto di molti attori per non aver visto crescere i propri figli" . Come quella volta che Abatantuono rifiutò un ruolo in "Soldati": " Marco Risi voleva me per fare 'Soldati' e mi dispiaceva rifiutare, è un amico, ma ho pensato che sarebbe ricapitato lavorare con lui. E così è stato". O come quando telefonò Pupi Avati per un ruolo nel film "Il papà di Giovanna": "I l film lo giravano a Bologna d'estate. Io all'epoca abitavo lì, ma l'estate avevo promesso ai miei figli che l’avrei passata con loro. Il film al mio posto l’ha fatto Silvio Orlando, che vinse la Coppa Volpi".

Gli anni difficili