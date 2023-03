Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: matrimonio al capolinea?

Matrimonio finito per Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Secondo le ultime indiscrezioni, il regista romano e l'attrice vivrebbero in due case diverse da mesi e il divorzio sarebbe solo l'ultima formalità. Da anni la coppia alternava alti e bassi ma a ottobre 2022, la Ramazzotti aveva rassicurato i fan. " Paolo è la fortuna della mia vita, un uomo che da 16 anni mi fa sentire amata ", aveva detto alla rivista Oggi, parlando del suo matrimonio felice con il regista. Ma gli ultimi rumor parlano solo di un addio.

Un amore nato sul set

Nel 2006 Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si conoscono in occasione del provino del film "Tutta la vita davanti", pellicola diretta proprio da Virzì. È un colpo di fulmine per entrambi. A raccontarlo è stata l'attrice alcuni mesi fa: " Amore a prima vista, me lo confidò. E anch'io mi innamorai subito di lui perché mi emozionò, pensai: 'Che uomo incredibile, che artista'. E non mi sbagliavo. Paolo è un grande marito, un grande padre ". Tre anni dopo la coppia si sposa e dalla relazione nascono due figli, Jacopo 13 anni e Anna 9 anni. La carriera li porta a lavorare spesso insieme ma anche a tenerli lontani per lunghi periodi e le prime crisi bussano alla porta.

La separazione momentanea nel 2018

Cinque anni fa la coppia vive un momento di profonda crisi. I due scelgono di vivere in due case diverse e a novembre 2018 arriva la notizia ufficiale. Micaela Ramazzotti presenta la richiesta di separazione dal marito. Le strade dell'attrice e del regista sembrano dividersi irrimediabilmente ma pochi mesi dopo Virzì e la moglie tornano insieme. La crisi sembra essere superata. Lo scorso ottobre, in occasione dell'uscita de "L’ombra del Caravaggio, di Michele Placido", Micaela Ramazzotti rilascia una nuova intervista e parla del compagno: " Gli devo molto come regista. E come marito ancora di più perché è un uomo generoso, sensibile e insieme abbiamo fatto due figli meravigliosi. Paolo è la fortuna della mia vita: mi sento una donna amata. È un sentimento importante che condividiamo da 16 anni ".

Le voci di un nuovo addio

Qualcosa, però, si sarebbe nuovamente rotto nel loro rapporto e oggi, secondo il settimanale Diva e donna, i due sarebbero a un passo dal divorzio. Lui abiterebbe già in un'altra casa, non lontano dalla residenza dove è rimasta la moglie con i due figli, questo per non fare mancare il supporto alla sua famiglia. Ma mentre in molti danno già per certa la separazione, fonti vicine al regista rimangono positive: "Non è la prima volta, ciclicamente è capitato che si allontanassero. Bisogna vedere se questa sarò la definitiva", riferisce Oggi.