Micaela Ramazzotti rompe il silenzio sulla lite con Virzì: "L'epilogo di una separazione dolorosa. Mi dispiace per i miei figli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dieci mesi dopo la furibonda lite che è finita persino sui tavoli del tribunale di Roma Micaela Ramazzotti ha rotto il silenzio. Sulle pagine di Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola, l'attrice e regista romana ha parlato per la prima volta di quanto accaduto a giugno dello scorso anno, quando tra lei e l'ex marito, Paolo Virzì, volarono insulti, piatti e spintoni in un ristorante in pieno centro a Roma. " Da una piazzetta siamo arrivati ovunque. Ma non mi pento di quello che c’è stato. C'è stato e basta ", ha confessato Ramazzotti.

La lite e i rapporti con Virzì oggi

Nella lunga intervista rilasciata alla rivista l'attrice ha scherzato sulla risonanza che la vicenda ha avuto sulla stampa e in rete e sul balletto di querele, poi ritirare, da ambo le parti: " Metti denuncia, leva denuncia. Metti querela, leva querela ". La procura di Roma ha archiviato l'episodio ma rimane l'amaro in bocca per ciò che è stato raccontato e scritto di quella furiosa lite avvenuta in un ristorante: "Io so quello che è successo per davvero. Si è trattato di una litigata un po' troppo accesa, l'epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli ". Oggi i rapporti con Virzì sono quelli di "una classica coppia separata con figli", ha rivelato, parlando della fine del matrimonio come di un fallimento: "Bisogna nascere due volte per cancellare gli errori, ed è impossibile. Si va avanti. L'importante è che ho il cuore in pace con Jacopo e Anna ( i figli, ndr) ".

L'amore per Claudio Pallitto

Quella sera, quando la lite esplose, Micaela Ramazzotti era a cena con l'attuale fidanzato, il personal trainer Claudio Pallitto. " Claudio è stato messo alla gogna. Hanno scritto di tutto, con violenza Hanno esagerato. Era l'orco tatuato, solo muscoli e niente cervello. E intanto Claudio rimaneva al suo posto, in silenzio. Soffriva lui, soffrivo io e soffrivano i miei figli, che hanno cominciato a domandare: 'Mamma con chi sta?'" , ha spiegato l'attrice. Quando i due si sono conosciuti, sul set del suo film "Felicità", lei era ancora accanto a Virzì ma l'amore è sbocciato solo in seguito, quando la separazione era già in atto: " Eravamo soli entrambi. Sul set mi disse che aveva una palestra sull’Appia. Mi sono detta: 'Quanto mi servirebbe un personal trainer', mi ero trascurata in quel periodo tra le responsabilità, i pensieri… In realtà, sono passati mesi prima che lo chiamassi per allenarmi.

E ho continuato ad allenarmi anche quando il matrimonio con Paolo è finito. A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio". Un amore che potrebbe sfidare anche i giudizi, visto che l'attrice si è detta pronta a sposarlo.