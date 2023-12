Michelle Hunziker innamorata, Sienna Miller incinta, Beckham hot e l'ira di Beatrice Valli

Natale, vacanze e gossip. La cronaca rosa si riempie di pettegolezzi alla vigilia delle festività e i protagonisti sono sempre i volti noti. C'è chi vive nuove relazioni alla luce del sole (Michelle Hunziker e Alessandro Carollo), chi annuncia gravidanze con polemica (Sienna Miller), chi invece risponde alle polemiche (Beatrice Valli) e c'è anche chi infiamma il web con una foto del marito (Victoria Beckham).

"L'elettricista...". Victoria e la foto di David Beckham che infiamma il web

Era da tanto tempo che Victoria Beckham non faceva un "regalo" alle sue follower. Quale migliore occasione se non il Natale? L'ex Spice Girl ha pubblicato su Instagram una foto del marito David semi nudo mentre aggiusta la televisione in quella che sembra essere la camera di un hotel. "L'elettricista è venuto ad aggiustare la tv..... Benvenuto!", ha scherzato Victoria, condividendo l'immagine sexy di David Beckham e lo scatto "a tradimento" ha generato il caos sul web. Un milione e mezzo di like, contro i 50mila scarsi, che di solito l'ex Spice raccoglie su Instagram. E le fan ringraziano.

Sienna Miller incinta a 41 anni: "Il mio compagno più giovane di 14 anni"

L'attrice americana Sienna Miller ha preferito sfoggiare il pancione piuttosto che fare un comunicato stampa. Alla soglia dei 42 anni l'ex compagna di Jude Law è in attesa della seconda figlia, ma questa volta il papà è l'attore Oli Green (Rupert Finch in The Crown). Niente di strano se solo la Miller non avesse deciso di sbottare per le critiche ricevute sulla gravidanza arrivata oltre i quaranta e per la giovane età del fidanzato (27 anni). " Il fatto che io sia la più grande in una relazione con una persona più giovane, o che sia incinta oltre i 40 anni rende me 'irresponsabile' e la bambina che nascerà 'una poverina'. È solo un bersaglio banale e facile. Ma è assurdo" , si è sfogata di recente l'attrice, dicendosi vittima dei pregiudizi arrivati soprattutto dai social. I contro dell'essere un vip.

Michelle Hunziker baci appassionati al ristorante con Alessandro

Ormai non si nascondono più. Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, l'osteopata dei vip, sono ufficialmente una nuova coppia. Da nascondersi dai paparazzi ad amoreggiare al ristorante il passo è stato brevissimo e la conduttrice e il bel romano sono stati paparazzati insieme a cena, mentre si scambiavano baci appassionati. Lui l'ha raggiunta a Milano per un weekend romantico e i fotografi di Gente li hanno immortalati in un noto locale fino all'ora di chiusura: "Prima seduti uno di fronte all'altra, poi affiancati, Michelle e Alessandro hanno riso per tutta la sera, baciandosi e guardandosi". Da tempo la Hunziker non si mostrava così felice dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. L'amore fa miracoli.

"Non sono incinta". Beatrice Valli sbotta sui social