"Milano è diventata il Far West". L'ira di Taylor Mega dopo la rapina

Non si ferma l'ondata di criminalità che sta travolgendo Milano e provincia. Da molti mesi nel capoluogo lombardo furti, rapine, scippi e aggressioni sono all'ordine del giorno e l'ultima a essere finita nel mirino dei malviventi è un volto noto del web: Taylor Mega. Sui social network l'influencer ha denunciato di avere subito una rapina nel negozio di sua proprietà, un centro estetico in corso di Porta Vittoria a Milano. Si tratta del secondo episodio in poco tempo dopo la rapina subita in casa nel 2019, così la Mega si è duramente sfogata: "Milano ormai è diventata il Far West ".

Attraverso alcuni video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram, Elisia Todesco, questo il vero nome di Taylor Mega, ha raccontato la dinamica dell'accaduto: " Due uomini a volto scoperto hanno forzato la porta di ingresso del centro estetico e hanno rubato tutto l'incasso ". I malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza fatte installare dall'influencer per motivi di sicurezza. Taylor Mega, infatti, aveva già subito un furto nella sua abitazione di Milano nel 2019 - che l'aveva terrorizzata - e una tentata rapina sempre all'interno del suo centro estetico. Ma la refurtiva del primo colpo non è mai stata ritrovata dalle forze dell'ordine.