Milano, preso il ladro seriale dei treni: a incastrare l'algerino la valigia rubata a Giorgia Palmas

Il presunto autore del furto ai danni di Giorgia Palmas, derubata della valigia lo scorso 4 ottobre mentre si trovava a bordo di un treno in servizio lungo la tratta Milano-Roma, sarebbe stato fermato nei giorni scorsi dagli uomini della Polfer.

Era stata la stessa ex velina di Striscia a denunciare il fatto tramite le sue pagine social, esprimendo tutta la frustrazione per quanto le era accaduto. Stando al suo racconto, il malvivente aveva approfittato di un attimo di distrazione, portando via la valigia dal ripiano che si trovava sopra la sua testa e provvedendo poi a sostituirla con un finto bagaglio. Una volta impossessatosi del bottino, il malvivente era sceso dal treno alla stazione di Rogoredo.

"Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo" , aveva commentato la Palmas su Instagram. "Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio che non ho quello che mi serviva per oggi, ero affezionatissima a quella valigia, la avevo da 15 anni, mi ha accompagnato ovunque e in tante stagioni della mia vita" , aveva aggiunto con grande amarezza. " Mi duole dirlo ma la maggior parte degli episodi è avvenuto nelle stazioni di Milano, tra treni e metropolitane… Spero che si possa intensificare i controlli fin dall'esterno delle stazioni, perché tante volte già lì ci sono problemi" , aveva concluso la showgirl.

Il presunto responsabile è stato fermato pochi giorni dopo l'episodio, e si tratterebbe di un algerino 22enne, incastrato da alcune fotografie salvate sul proprio smartphone. Il giovane nordafricano, stando a quanto riferito da Il Giorno sarebbe tale Marwan Madani, arrestato in flagranza di reato lo scorso 7 ottobre proprio alla stazione di Rogoredo, dove era sceso dopo aver appena rubato uno zaino contenente un bottino quantificato in circa 3mila euro.

Gli agenti hanno sottoposto a perquisizione il giovane straniero, rinvenendo foto compromettenti nella memoria del cellulare: tra gli scatti anche quello della valigia della Palmas, diventata nota dopo la condivisione delle immagini da parte

dell'ex velina. Il 22enne non avrebbe negato il furto, anzi. Al momento nessuna traccia del bagaglio della Palmas né tantomeno del complice del ladro seriale, immortalato dalle videocamere di sorveglianza della stazione.