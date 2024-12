Minacce e pedinamenti all'ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Lulu' Selassie rinviata a giudizio per stalking

Ascolta ora 00:00 00:00

È finita in tribunale la storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassiè. L'influencer di origini etiope è stata rinviata a giudizio per stalking aggravato dalla relazione affettiva e dalla disabilità di Bortuzzo. La relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip tra il campione di nuoto paralimpico e la "principessa" si era trasformata in un amore tossico con minacce, biglietti e continue richieste di incontro oltre ai pedinamenti, così Manuel Bortuzzo si è rivolto alle autorità.

"Vivevo in uno stato di paura"

Secondo quanto riferito dal Messaggero dall'aprile 2022 Manuel viveva " uno stato d'ansia e di paura costante e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione". È quanto si legge nel capo di imputazione formulato dall'aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Claudia Alberti del tribunale di Roma, che si sta occupando della vicenda.

L'incubo durato due anni

I fatti risalgono all'aprile 2022 e si protraggono fino allo scorso aprile, quando Bortuzzo decide di denunciare l'ex compagna. Manuel e Lulù si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Ma fuori dagli studi di Cinecittà l'influencer etiope avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti del fidanzato, tartassandolo di messaggi, richieste e seguendolo costantemente. Quando Manuel e Lulu' si sono lasciati la situazione sarebbe degenerata: " Negli ultimi due anni lo ha perseguitato, seguendolo anche all'estero e tormentandolo con messaggi e addirittura minacce come: 'Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo'" .

Gli episodi di stalking

La lista degli episodi inquietanti di cui si sarebbe resa protagonista Lucrezia Hailé Selassiè è lunga. L'influencer avrebbe seguito Bortuzzo in ospedale a Latina prima di un intervento e avrebbe addirittura insultato i medici, che le avrebbero impedito di entrare in sala operatoria. Nell'estate del 2023, quando l'atleta paraolimpico si trovava a Manchester per i campionati mondiali, Lulu' lo avrebbe raggiunto, prenotando una camera nel suo stesso albergo e lasciandogli messaggi d'amore sotto alla porta. Stesso copione per una trasferta in Portogallo. Bortuzzo alloggiava in un hotel e l'influencer lo avrebbe rintracciato, prenotando a sua volta nello stesso albergo e invitandolo a raggiungerla in camera. Manuel avrebbe rifiutato l'invito scatenando la reazione incontrollata dell'ex fidanzata che lo avrebbe aggredito con due schiaffi.

Cosa succede ora a Lulu' Selassie

A seguito di questi episodi Manuel Bortuzzo ha sporto denuncia e poco prima dell'estate Lucrezia Hailé Selassiè ha ricevuto un divieto di

avvicinamento e ora indossa il. L'influencer è stata rinviata a giudizio su richiesta della procura di Roma e si dovrà presentare in tribunale il prossimo 28 gennaio per la prima udienza.