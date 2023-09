"Molestata alle poste". Anastasia Kuzmina denuncia dipendente per averle fatto vedere foto osé

Ha atteso qualche giorno Anastasia Kuzmina prima di raccontare il brutto episodio di molestie subito in un ufficio delle Poste Italiane di Roma. Poi, superato lo choc iniziale, ha denunciato il dipendente che, lunedì scorso, le ha mostrato una foto osé nell'ufficio postale, dove la ballerina si era recata per fare una spedizione. La Kuzmina ha raccontato la brutta avventura vissuta in una serie di Stories condivise sulla sua pagina Instagram, dicendosi ancora sconvolta per la molestia e per la sua mancata reazione istantanea.

L'episodio raccontato dalla Kuzmina

" Ero nell'ufficio per inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al telefono", ha raccontato Anastasia Kuzmina su Instagram, rivelando cosa è accaduto una volta che l'uomo le ha prestato attenzione: "Mentre stavo compilando i fogli lui mi chiede: 'Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Puoi aiutarmi?'. E io gli dico: 'Va bene'" . A quel punto il dipendente le ha mostrato la foto dei suoi genitali: " Mi fa: 'Ti scandalizzi?'. Io rispondo di no, pensando che intendesse nel tagliare i video...così lui mi gira il telefono e c'era il suo membro ". Alla vista della foto sconcia, la ballerina ha avuto una reazione di choc e invece di denunciare subito l'accaduto è scappata dall'ufficio. " Stavo troppo male, sono andata a casa" ha dichiarato suo social, ricevendo l'affetto dei follower.

La denuncia alle Poste

Il giorno successivo, però, ripresasi dallo choc Anastasia Kuzmina è tornato all'ufficio postale e ha chiesto di parlare con il direttore per denunciare il dipendente. " Mi vergogno di essere scappata. Mi vergogno di non aver reagito immediatamente", ha detto la ballerina ucraina, concludendo: "Scappo spesso da queste situazioni, questa è la cosa che mi dispiace di più". La danzatrice di Milly Carlucci ha poi confessato di avere vissuto un'esperienza simile pochi mesi fa, scappando invece di denunciare: "Sono stata inseguita da uno che non mi scollava di dosso e anche questa cosa non l'ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata" .

Poste Italiane avvia indagine interna

Secondo quanto riferito dal Messaggero, Poste Italiane avrebbe attivato un'indagine interna per verificare i fatti che hanno visto protagonista Anastasia Kuzmina. Ma sempre secondo il quotidiano, il dipendente in questione sarebbe stato rimosso dal suo lavoro a contatto con il pubblico, destinato con effetto immediato ad altro incarico non operativo.