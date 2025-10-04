La montagna, La Talpa, la crisi, i figli mai arrivati: la storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

La notizia della fine della relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha lasciato l'amaro in bocca ai fan della coppia. L'annuncio della rottura è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma non cancella la lunga storia d'amore - iniziata nel 2007 - che li ha visti protagonisti per quasi due decenni e che i più romantici speravano potesse concludersi con le nozze e un figlio.

Il colpo di fulmine

Inverno 2006. Pamela Camassa è reduce dalla partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata terza, e prende parte a Ballando con le stelle al fianco di Angelo Madonia. Filippo Bisciglia è un nuovo volto della tv grazie al secondo posto ottenuto al Grande Fratello. Filippo è legato a Simona Salvemini, conosciuta proprio nella casa del Gf ma durante una vacanza a Cortina D'Ampezzo conosce Pamela e tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine. La relazione tra Filippo e Simona si conclude pochi mesi dopo e l'ex fidanzata racconterà: " Nonostante lui cercasse di non darlo a vedere, continuava a comportarsi normalmente ma, nelle occasioni in cui ci capitava di parlare di lei, me ne parlava sempre eccessivamente bene. Diceva che è una bella ragazza, una persona spigliata. Non ci voleva molto a capire che tra loro fosse nato qualcosa" .

La frequentazione

È il 2007. Pamela è impegnata nell'edizione ucraina di Ballando con le stelle mentre Filippo è impegnato su più fronti: conduce Stai all'Okkio su Mediaset Premium e è inviato de Il Candidato condotto da Marco Liorni. Il lavoro non gli impedisce, però, di frequentarsi anche a distanza. Bisciglia si lancia in un corteggiamento romantico e alla fine Pamela cede: è l'inizio della loro storia.

La Talpa

Inverno 2008. Pamela affianca Carlo Conti alla conduzione de "I migliori Anni", ma viene chiamata da Mediaset per partecipare alla terza edizione de La Talpa. Camassa parte per il Sudafrica ma la lontananza da Filippo le pesa e arriva a farsi squalificare dal gioco pur di riabbracciare il fidanzato. Durante la diretta comunica all'inviata Paola Barale di voler abbandonare il gioco e rivela, contro il regolamento, di non essere lei la Talpa, compromettendo la sua partecipazione al gioco.

Temptation Island e Amici Celebrities

La loro storia d'amore va di pari passo con la carriera. Pamela si fa notare in Rai prima come co-conduttrice al fianco di Conti in "I migliori anni" e poi come concorrente di "Tale e quale show" nel 2012; Filippo invece, dopo avere vestito i panni di inviato di "Punto su di te!", fa il grande salto e conduce "Temptation Island". Nel 2019 in coppia partecipano a "Amici Celebrities" vincendo il talent dedicato al vip.

La crisi e le voci di addio

Nel 2020 voci insistenti parlano di una profonda crisi e di presunti tradimenti in seno alla coppia, ma mai confermati. Pamela e Filippo non smentiscono le voci di crisi, ma si fanno vedere sempre meno insieme. La conferma che tra loro c'è stato un momento complesso arriverà da Bisciglia anni dopo quando, sulle pagine di Chi, rivelerà: " Per un periodo ci siamo lasciati. Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto. Sono sempre stato fidanzato e mi sono sempre comportato bene. È normale dopo tanti anni vivere fasi dure, ma non ne abbiamo mai fatto spettacolo ".

Il matrimonio e i figli

Superata la crisi si è parlato spesso di matrimonio e figli ma mentre Filippo si è sempre dimostrato aperto alla possibilità di formare una famiglia - soprattutto di accogliere un figlio - Pamela ha sempre dichiarato di non sentirsi pronta. " Ho paura di non essere all'altezza, di fare degli errori. Filippo dice che sarei bravissima e che una volta che stringerò mio figlio tra le braccia tutti i miei dubbi verranno meno. È un ragazzo sensibile, straordinario e intelligente. Ha capito che deve darmi tempo. Prima o poi nostro figlio arriverà e sarà meraviglioso. Di una cosa sono certa: il padre dei miei figli non può che essere lui. Anche i miei genitori lo adorano e sono felicissimi di sapere che ho lui accanto a me ", confesserà sulla sulle pagine di DiPiù.

L'ultima foto in Sardegna

Estate 2024. Filippo è di nuovo alla guida di "Temptation Island" e Pamela, come già era accaduto in passato, si trasferisce in Sardegna per stargli accanto durante le fasi delle registrazioni. Proprio dal resort dove si gira il reality dei sentimenti arriva l'ultima foto di coppia: Pamela e Filippo si immortalano sul tronco davanti al falò, salutando i telespettatori dopo l'ultima puntata. È l'ultima immagine che Pamela pubblica sui social network insieme a Filippo.

