Stalking e diffamazione, si apre il processo a Morgan: l'ex fidanzata lo porta in tribunale

Si è ufficialmente aperto il processo per stalking e diffamazione a carico di Morgan. La prima udienza del procedimento penale, che vede imputato il cantautore milanese, si è tenuta presso il tribunale di Lecco. Secondo l'accusa Marco Castoldi avrebbe molestato e diffamato una sua ex fidanzata, anche lei musicista, con messaggi persecutori inviati attraverso i profili social e rivolgendole frasi volgari su WhatsApp.

Le accuse dell'ex di Morgan

I fatti risalgono al periodo della pandemia da Coronavirus, tra aprile e dicembre 2020. Angelica S., questo il nome dell'ex fidanzata del cantante, conosce Morgan dal 2013 ed è una musicista. Di lei le riviste di gossip parlarono poco prima del lockdown, quando l'artista - che aveva da poco scoperto di essere in attesa della sua terza figlia da Alessandra Cataldo - venne paparazzato in sua compagnia. Dopo una breve relazione, la trentaduenne decide di mettere fine alla storia ed è a quel punto che, secondo le accuse fatte dalla donna, Morgan avrebbe avuto una reazione incontrollata. Nella denuncia sporta da Angelica alla fine del 2020 si legge che Morgan avrebbe molestato l'ex compagna con telefonate e messaggi offensivi, arrivando addirittura a minacciarla sia sui social che sul cellulare. A seguito della denuncia la procura di Monza ha aperto un fascicolo e al termine dell'indagine, a marzo 2021, Marco Castoldi è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking e diffamazione.

Il processo a carico di Morgan