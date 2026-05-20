Morta la madre di Pupo, il doloroso addio sui social: "È volata in cielo con una parte di me"

Enzo Ghinazzi piange la scomparsa della madre, Irene, morta all’età di 93 anni. L’annuncio è arrivato dal web. Pupo ha scelto di condividere il dolore per la scomparsa della madre sui social network nel tentativo di trovare conforto tra i suoi fan. “Per tutto l’affetto che miavete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e cheho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giustoinformarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo”, ha scrittoil cantautore su Instagram, pubblicando due foto che lo ritraggonoinsieme a mamma Irene, una in bianco e nero del passato e una piùrecente. Poi le parole più dolorose: “Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”.

Il concerto annullato

La situazione familiare di Enzo Ghinazzi era delicata da giorni. A causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, Pupo è stato costretto a posticipare il concerto previsto a Napoli il 19 maggio - come tappa del suo tour estivo – al prossimo ottobre.Scusandosi con i fan sui social, il cantautore aveva parlato apertamente delle precarie condizioni di mamma Irene: "Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. Lamia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto.Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me. Se Dio vorrà, recupereremo lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli,mercoledì 14 ottobre 2026. Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte”.

Chi era Irene Bozzi

Originaria di Arezzo, classe 1928, Irene Bozzi è stata una figura centrale nella vita del figlio Enzo. Casalinga appassionata di canto, la donna ha sempre assecondato e sostenuto Ghinazzi nel suo percorso artistico, credendo nelle sue doti. Negli ultimi anni l'Alzheimer l’aveva colpita in maniera progressiva fino al drammatico epilogo.

Della malattia e del rapporto con la madre Pupo ne aveva parlato solo un mese fa, sempre sui social, celebrando i 93 anni della madre: “Da qualche anno noi comunichiamo attraverso la musica, le preghiere e, ultimamente, attraverso le vecchie barzellette, quelle che raccontava il babbo. Battute veloci, quasi mai raccontabili ai minori. Ogni volta che te ne racconto una, tu accenni un sorriso”.



