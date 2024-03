Muschio Selvaggio, Luis Sal torna in video con lo youtuber Homyatol

Muschio Selvaggio riparte da Luis Sal e Homyatol. Fedez e Mr Marra sono usciti dalla porta secondaria degli studi di registrazione la scorsa settimana mentre Luis Sal e lo streamer Homyatol sono rientrati dall'ingresso principale. Già perché se Luis Sal è il co-fondatore (insieme a Fedez) del podcast, Homyatol non è un volto sconosciuto al pubblico di Muschio.

Chi è Andrea Hakimi in arte Homyatol

Lo streamer, classe 1993, era già stato ospite del programma in due occasioni: tre anni fa nella puntata 14 e un anno dopo nell'episodio 52 insieme a Enrico Mentana. Dunque, due conduttori se ne sono andati e due prendono le redini del podcast più discusso e conteso dell'ultimo anno. Secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it, Luis Sal ha scelto il noto youtuber Homyatol, al secolo Andrea Hakimi, per sostituire l'ex amico e socio Fedez. Un po' come lui era stato sostituito un anno fa da Davide Marra, in arte Mr Marra. La presenza di Homyatol, con il quale Sal ha già collaborato in precedenza per altri progetti lavorativi, promette di portare un nuovo seguito al podcast. Infatti, Hakimi è un volto molto noto tra gli youtubers, conta 573mila iscritti sul suo canale YouTube e 800mila follower sulla piattaforma Twitch. Quale sarà il contenuto delle puntate del loro Muschio Selvaggio non è chiaro, ma Davide Maggio fa sapere che i nuovi episodi saranno registrati a partire dal mercoledì 3 aprile.

Il tribunale e il futuro di Muschio Selvaggio

Il destino del format, però, è ancora tutto da scrivere. In corso c'è una causa che vede contrapposti Fedez e Luis Sal e, sebbene i giudici abbiano dato ragione momentaneamente allo youtuber bolognese (congelando le quote societarie di Federico Lucia), il tribunale deve ancora esprimersi sulla diatriba tra i due ex socie ed ex amici e sul futuro di Muschio Selvaggio. Negli scorsi giorni Fedez aveva detto addio al pubblico del podcast, facendo intendere di avere lasciato il progetto nelle mani di Luis. Poche ore dopo i saluti, però, il rapper è tornato sui social per fare alcune precisazioni. "L'avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato. Quindi devo auto smentirmi, ho troppi processi e confondo le linee difensive", aveva detto il cantante, spiegando: "La nostra linea non è che lasciamo tutto a Luis. Muschio Selvaggio non è di Luis, perché noi aspettiamo che la magistratura si pronunci. E posso dire? Io voglio molto bene alla magistratura, non so se anche Luis, ma io un pò di più e credo nella magistratura. Quindi aspettiamo, vediamo cosa dirà la legge".

Quindi tutto è in mano ai giudici.