Muschio Selvaggio, il primo episodio di Luis Sal. E il braccio destro della Ferragni mette un like

La nuova stagione di Muschio Selvaggio è ufficialmente cominciata. Luis Sal e suo fratello Martin sono tornati dietro il bancone del podcast con la prima puntata dell'era post Fedez. I numeri sono ancora lontani dalle cifre a sei zeri messe a segno nei primi anni del progetto, ma Luis Sal ha comunque fatto meglio di Fedez che, nella sua prima puntata da solo dopo la rottura con il socio (un anno fa) fece 373mila visualizzazioni con l'intervista a Cecilia Strada.

A meno di ventiquattrore dall'uscita del nuovo video di Muschio Selvaggio, la puntata "Non si può più dire niente con Immanuel Casto e Sdrumox" è stata vista da oltre 380mila persone e si è piazzata al quinto posto nella classifica delle tendenze di YouTube. Il contenuto, un'ora di dibattito sulla lingua italiana, l'uso improprio di alcuni termini e le distorsioni lessicali, non ha però convinto tutti e sotto al video sono piovute molte critiche. "Il nulla mischiato ad un poco di niente questa puntata pallosissima, oltretutto non si capisce niente. Luis torna a fare video no-sense che è meglio va", ha scritto una ragazza, mentre un altro utente ha aggiunto: "Non ho mai visto una puntata più noiosa di questa. 0 conduzione, sembra di ascoltare quattro persone qualsiasi fare del chiacchiericcio al bar".

Su Instagram il lancio del primo video di Luis Sal a Muschio Selvaggio è invece andato virale, diventando uno dei filmati più visti della pagina social. Sotto al contenuto, però, si è scatenata la bagarre tra i sostenitori di Fedez e chi ha invece gradito il ritorno di Luis Sal e Martin. Tra i tanti commenti non sono mancate neppure battute sarcastiche e sfottò: "Se fate una stagione a testa è trap", "Io per fare il botto nella prima puntata del ritorno di Luis e Martin avrei invitato Fedez come ospite", "A quando Chiara Ferragni?". Il post Instagram ha raccolto 34mila like e tra i "mi piace" è spuntato a sorpresa anche quello del braccio destro di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato.

A segnalare la cosa è stata Selvaggia Lucarelli che, condividendo lo screenshot del like del manager al video di Muschio Selvaggio firmato da Luis Sal, ha commentato: "Il like di Damato mi fa volare". Il general manager dell'influencer ci ha ripensato e ha poi rimosso il suo like, ma il "danno" ormai era fatto. Che tra lui e Fedez non corra buon sangue lo si era già capito. Secondo i beneinformati alla base della rottura tra il rapper e la moglie ci sarebbe proprio lui.

Federico Lucia avrebbe chiesto a Chiara Ferragni di licenziarlo dopo il Pandoro gate ma, a quanto pare, l'imprenditrice digitale avrebbe preferito tenersi stretto il suo manager.