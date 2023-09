Nancy Brilli e l'incubo dei taxi a Roma: costretta a tornare a casa in ciabatte

Qualche giorno fa era "esplosa" Alba Parietti, che all'Adnkronos aveva rilasciato un'intervista sulla situazione dei taxi a Roma, diventata ormai insostenibile. Ora a scendere in campo un'altra attrice italiana molto amata, Nancy Brilli, che sempre all'Adnkronos ha affidato il suo sfogo sull'emergenza delle auto bianche, impossibili da trovare nella Capitale.

Le parole di Nancy Brilli

Dopo aver postato nelle sue stories di Instagram una foto ironica in cui 'attende un taxi in pantofole, dopo essersi tolta i tacchi alti, a testimonianza della lunga attesa, la Brilli racconta: " È una situazione assurda e incomprensibile. Recentemente sono stata ad aspettare un taxi oltre quaranta minuti, perché non avevo altro modo di andare in centro, spesso non rispondono nemmeno. Ma che è successo? ". Ha poi continuato: " Dopo il Covid avevo scelto di non prendere più la macchina e di andare solo in taxi. Pare che non sia più possibile. Avevo l'abbonamento a radiotaxi, mi piaceva anche molto, facevano un servizio utile, aspettavano anche che tu entrassi in casa... poi che è successo? Dove sono finiti i taxi di Roma? ".

Le proteste degli altri Vip

L'attrice si aggiunge alla lunga lista di vip che vivono a Roma e si trovano ad affrontare difficoltà nello spostarsi in taxi per la Capitale. Da Enrico Montesano a Luca Argentero da Max Giusti allo chef Antonello Colonna fino allo stilista Guillermo Mariotto, nelle ultime settimane sono stati molti i personaggi noti che si sono lamentati delle carenze del servizio in città.

La stessa modalità

Che siano Vip o persone comuni, parlando della problematica hanno tutti riportato la stessa modalità d'azione che hanno raccontato sia Alba Parietti che Nancy Brilli: " Mi è capitato che non rispondessero, che si rifiutassero di portarmi nel luogo richiesto - racconta Nancy Brilli allo stesso modo di centinaia di altri reclami - o che, quando gli ho chiesto di portarmi a Piazza di Spagna, mi chiedessero: Piazza di Spagna dove? Vicino a cosa? Insomma, è una situazione disastrosa ", spiega l'attrice.

Il flop della doppia guida

In questo momento nella Capitale la metropolitana è a servizio ridotto, gli autobus con il traffico e le ben note problematiche sono assenti o perennemente in ritardo e i taxi che sulla carta sono poco meno di 8mila in realtà sono praticamente un miraggio. La soluzione della doppia guida, ovvero dare la possibilità ad ogni auto bianca di fare il doppio turno e circolare per le strade della Capitale anche 20 ore al giorno, che era stata messa in campo è miseramente fallita. Stando ai numeri, hanno aderito meno dell'1%, ovvero su 7.672 auto attive soltanto in 60.

Il Giubileo alle porte

La questione taxi, almeno a parole, sarebbe in cima all'agenda del Campidoglio, soprattutto in vista del Giubileo. Una prova generale che sarebbe stato importante sfruttare era quella dell'enorme afflusso di turisti che anche in questi giorni affollano la Capitale e che invece per tutta l'estate hanno subito una vera e propria paralisi con l'impossibilità di muoversi in città. Al momento, secondo gli utenti, le auto bianche si trovano solo dopo una lunga prenotazione, perché prenderli per la strada è praticamente impossibile.