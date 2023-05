"Sembro un put...". Elettra Lamborghini senza freni sulle sue foto sexy

A quattro anni di distanza dall'uscita dell'ultimo disco "Twerking Queen", Elettra Lamborghini è pronta a tornare sulla scena musicale con il nuovo album "Elettraton" (in uscita il 2 giugno). Per l'occasione l'artista, nonché ereditiera della famiglia Lamborghini, ha rilasciato un'intervista a Repubblica, nella quale ha svelato di giocare molto sull'essere sexy, ma di non sentirsi affatto provocante, ma le dichiarazioni rilasciate sono state un tantino forti.

Da Sanremo alla televisione

Prima di tornare alla musica con il nuovo disco, Elettra Lamborghini si è dedicata alla tv con la conduzione di Only Fun su Nove e l'impegno come giudice a Italia’s got talent e il piccolo schermo sembra essere una dimensione consona al suo personaggio. " Sono entusiasta dei numeri che stiamo facendo con i PanPers, sul Nove. In questo genere di programma in cui vince l'ironia mi sento a casa, sarà la mia strada", ha confessato la cantante, svelando invece di essere rimasta scottata dal Festival di Sanremo: "Me l'hanno pompato troppo, ci sono anche rimasta male, non l'ho vissuto bene, avrei potuto essere più rilassata ".

Social vs realtà

Sui social Elettra Lamborghini è decisamente una queen. Con oltre sette milioni di follower su Instagram e quasi tre milioni su Tik Tok, l'artista è l'idolo delle ragazzine ma anche il pubblico maschile apprezza i suoi profili. Sarà per le foto e i video sexy e per le pose un po' languide, Elettra raccoglie migliaia di like e commenti anche audaci, ma lei provocante non si sente affatto. " Se vede le mie foto sui social sembro un putt***ne, diciamolo", ha esordito su Repubblica la Lamborghini, che ha rivelato: "Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca, di sexy o di malizioso in me c'è meno di zero ". L'immagine a questi livelli - soprattutto sul web - è ciò che conta, ma quando i fan la incontrano per la prima volta allora è lì che capiscono chi è davvero Elettra: " Magari una persona che mi vede per la prima volta, e non sa chi sia, dice: è una bomba sexy. Ma appena parlo si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi ".

Chi è il marito

In effetti al suo fianco, da diversi anni, c'è un solo uomo, il dj olandese AfroJack (al secolo Nick van de Wall). Di recente, in occasione del suo compleanno, Nick le ha regalato un'auto sportiva da migliaia di euro e mai alcun gossip su presunti flirt o crisi ha intaccato la coppia, che si è unita in matrimonio poco dopo il primo lockdown. Dal 2020, anno delle nozze, Elettra Lamborghini è legatissima al suo Nick con il quale fa la spola tra Miami, l'Olanda e l'Italia.