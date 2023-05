"Vale oltre 200mila euro". Il regalo di lusso del marito a Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha spento ventinove candeline. La cantante ha festeggiato la ricorrenza all'estero insieme al marito AfroJack, che per l'occasione ha voluto farle un regalo extra lusso, facendole trovare in garage un'auto sportiva nuova fiammante. Non una Lamborghini, come qualcuno poteva pensare, ma un modello concorrente dalle prestazioni decisamente sportive.

Il compleanno della cantante era stato preceduto da un'indiscrezione. Alla vigilia della ricorrenza, Elettra aveva detto di dovere fare un annuncio importante e sul web si era diffusa la notizia che si trattasse di una gravidanza. Ma la verità è emersa il 17 maggio, quando la Lamborghini è tornata sui social network per festeggiare i suoi 29 anni: " Happy birthday to me. Oggi è il mio compleanno e sono molto emozionata nel dirvi che il mio regalo per voi arriva il 2 giugno!! Elettraton, il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni" .

Cosa ha regalato Afrojack a Elettra

Elettra Lamborghini ha voluto festeggiare la ricorrenza facendo un regalo ai suoi fan, ma allo stesso tempo il marito ha provato a sorprenderla (riuscendoci) con un dono molto più importante e costoso. Il deejay belga le ha fatto trovare in garage un'Audi R8 Coupé, la supercar tedesca da 620 cavalli. Un oggetto da intenditori - fatto arrivare appositamente per lei nel colore arancione - e decisamente costoso. La vettura a due posti del marchio tedesco, infatti, ha un prezzo di listino base di 215mila euro senza considerare optional e accessori, sui quali il marito della Lamborghini non avrà certo lesinato.