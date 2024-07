Nessun abuso di droghe. Svelate le cause della morte di Sinead O’Connor

Ascolta ora 00:00 00:00

Più di un anno fa il mondo della musica contemporanea ha dovuto dire addio alla voce di Sinead O’Connor. La cantante si è spenta all’età di 56 anni lasciando un vuoto nel cuore dei fan e chi ha vissuto con le sue canzoni. Un morte, però, che ha lasciato molti dubbi e molti punti oscuri sulle cause. Non solo perché erano noti a tutti gli eccessi di Sinead O’Connor ma, più che altro, il medico legale fin dall’inizio aveva sollevato alcuni sospetti una volta che era stato ritrovato il corpo senza vita nell’appartamento di Londra. Il tempo è passato e ora sul mistero si è alzato definitivamente il velo. A confermare le cause – vere – sulla morte dell’artista è stato l’Irish Indipendent che ha chiuso la questione. Attraverso la pubblicazione del certificato di morte, depositato dal marito della O’Connor, il magazine ha svelato perché la cantante sia passata a miglior vita.

Broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma: questo è il referto ufficiale. Il certificato di morte della cantante di Nothing Compares 2U afferma di " un'esacerbazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma bronchiale insieme a un'infezione di basso grado delle vie respiratorie inferiori ". Un dettaglio in più rispetto a quanto si è ipotizzato nel gennaio del 2023. Fin dall’inizio, infatti, nonostante fonti vicine alla cantante avessero affermato più volte che Sinead era morta per cause naturali, erano circolate voci diverse. Speculazioni ipotizzate dal medico legale, il primo che aveva accertato la morte dell’artista. Ipotesi rigettate da John Reyolds – marito della O’Connor – e che alla fine sono state respinte anche dal certificato di morte. Quindi si esclude in maniera categorica l’overdose da farmaci.

A distanza di un anno la musica continua a piangere una delle sue stelle più belle e dal carattere controverso, la cui vita fu costellata di successi musicali, di riconoscimenti dalla critica e dal pubblico ma anche da tantissimi problemi personali. Non solo le sue dipendenze da droga e alcol che, però, riuscì a sconfiggere con coraggio.

Ci furono anche seri disturbi psichiatrici, con Sinead che dovette affrontare anche il dolore immenso pe ril suicidio del figlio Shane, di appena 17 anni. Un dolore che la cantante non riuscì mai a dimenticare e che, sicuramente, avrà influito in modo pesante anche sulla sua salute.