"Nessuna lite, aggredito senza motivo in pieno giorno". Il racconto di Gianni Ippoliti dopo l'aggressione

" Aggredito mentre camminavo per strada, nessuna lite ". Gianni Ippoliti, popolare volto Rai, ha fatto chiarezza sull'aggressione subita a Roma negli scorsi giorni. Il conduttore televisivo ha rotto il silenzio, nel quale si era trincerato quando la notizia della sua aggressione ha fatto il giro della rete, e ha raccontato cosa è accaduto sabato scorso, mentre si trovava in via de' Prefetti nel centro storico capitolino e è stato colpito con due pugni al volto da uno sconosciuto.

L'aggressione in pieno giorno

Inizialmente si era parlato di un'aggressione avvenuta in zona Montecitorio nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre per futili motivi legati di viabilità. In realtà il conduttore televisivo ha raccontato alle agenzie di stampa di essere stato aggredito in pieno giorno e senza alcun motivo apparente da un uomo mai visto prima: " E' assurdo quanto mi è successo, io stavo camminando a piedi, e sono stato aggredito...può succedere anche questo: che uno cammini per strada a Roma, alle 4 del pomeriggio, e venga colpito con violenza a pugni in faccia ".

Come sta Gianni Ippoliti

Ancora provato dall'accaduto e con i lividi dell'aggressione sul volto Gianni Ippoliti ha confessato di essere stato costretto a tornare in ospedale per nuovi accertamenti. La violenza con la quale è stato colpito al volto dal misterioso uomo, che lo ha aggredito, ha richiesto ulteriori approfondimenti tra i quali anche una Tac alla testa. Il conduttore della trasmissione di Rai3 "Genitori, che fare?" si era già recato in pronto soccorso subito dopo l'aggressione ed era stato dimesso con una prognosi di pochi giorni, ma nuovi problemi di salute lo hanno spinto a fare ulteriori accertamenti: " Prima di ogni cosa voglio dare priorità assoluta alla mia salute e a quanto mi è stato consigliato dai medici ovvero fare tutti gli accertamenti del caso per scongiurare conseguenze, visto che sono stato colpito in faccia e ho ancora dei problemi" .

Le indagini

Sulla dinamica dell'aggressione sono già a lavoro gli agenti della polizia, che erano intervenuti sul posto subito dopo la violenza, allertati proprio da Gianni Ippoliti.

A seguito della denuncia sporta dal conduttore televisivo le autorità stanno esaminando le immagini dei video registrati dalle, che si trovano nella zona, per risalire all'identità dell'uomo che ha aggredito senza alcun apparente motivo Ippoliti.