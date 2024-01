36 ore a digiuno: come funziona la strana dieta di Rishi Sunak

Ogni settimana, per 36 ore, il primo ministro britannico Rishi Sunak beve solo acqua, tè e caffè. Un’abitudine che molti giudicano bizzarra, ma che lui definisce “una disciplina importante” . Le interpretazioni sull’origine di questa dieta piuttosto estrema vanno dal retaggio culturale induista del premier al semplice vezzo. In ogni caso la notizia tiene banco nel Regno Unito e le persone si chiedono se sia davvero salutare.

Il digiuno intermittente di Sunak

Dalle 5 del pomeriggio di domenica alle 5 del mattino del martedì successivo, ogni settimana, il premiernon tocca cibo, concedendosi solo acqua, tè e caffè nero, rivela il Sunday Times. Ben 36 ore di digiuno quasi totale portato avanti proprio nei giorni lavorativi più impegnativi. Per alcuni si tratterebbe di un tipo di dieta piuttosto estremo, una forma più rigida di digiuno intermittente. Per altri sarebbe semplicemente la stranezza di un uomo molto ricco, che vive in un mondo dorato staccato dalla realtà quotidiana. A ogni modo non tutti sono convinti che quest’abitudine porti dei reali benefici all’organismo.

A quanto pare Sunak ritiene che non mangiare per 36 ore di seguito possa aiutarlo a tenersi in forma e alla Bbc ha dichiarato: “Cerco di fare un po’ di digiuno all’inizio di ogni settimana, come parte di un generale stile di vita bilanciato, ma ognuno lo fa in modo diverso” . Il primo ministro ha ammesso anche di “avere un debole per i cibi zuccherati”, in particolare la versione messicana della Coca-Cola, prodotta con zucchero di canna. Il digiuno di 36 ore gli consentirebbe “di indulgere in tutti i dolcetti che mi piacciono per il resto della settimana” , senza sensi di colpa.

Secondo Adam Collins, professore di Alimentazione alla University del Surrey, citato dal Guardian, questa abitudine del premier potrebbe essere una versione della “dieta 5:2”, la cui regola prevede che la persona mangi normalmente per 5 giorni e digiuni per 2. La Bbc sostiene che potrebbe anche trattarsi di una specie di variazione sul tema della “dieta 16:8”, in cui a 8 ore di alimentazione controllata ne seguono 16 di digiuno.

C’è chi sostiene che Sunak abbia scelto questo particolare tipo di digiuno poiché apparentemente in linea con i retaggi della sua fede induista, secondo la quale non assumere cibo in determinati giorni dell’anno porterebbe alla purificazione del corpo. Non dimentichiamo che il premier è anche vegetariano e astemio.

Una dieta “bilanciata”?

Non tutti gli esperti sono convinti che la dieta Sunak, chiamiamola così, funzioni davvero. Molti mettono l’accento sulle privazioni conseguenti a un digiuno, che costringerebbero il corpo a fare affidamento sulle riserve di energia. Claire Thornton-Wood, dietologa e portavoce della British Dietetic Association, citata dalla Bbc, sostiene che un digiuno intermittente potrebbe aiutare a perdere peso, ma “è necessario che vada di pari passo con una dieta salutare e bilanciata per il resto del tempo”.