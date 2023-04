"Con Noemi c'è un idillio". La mamma di Totti approva la nuova vita del figlio

Porta la firma del settimanale Chi il nuovo scoop che parla di Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più innamorati. E a giudicare dalle foto pubblicate nel numero in edicola, la coppia è stata approvata anche dalla mamma del Pupone, la signora Fiorella, che molti ricorderanno per le parole durissime rivolte a Ilary vent'anni fa, quando la storia d'amore tra Totti e la Blasi era appena sbocciata. " Ma che te metti co’ ‘na ballerina?" , furono le parole usate dalla madre di Totti per criticare la scelta del Pupone. Ma la donna oggi sembra avere un'opinione ben più positiva sulla nuova nuora.

Mentre in tribunale a Roma l'ex capitano giallorosso ha perso il primo round giudiziario contro l'ex moglie, nella vita privata le cose sembrano andare meglio. Pochi giorni fa, Francesco Totti ha trascorso una serata al ristorante insieme con la mamma Fiorella e la fidanzata Noemi Bocchi. I tre sono stati paparazzati insieme fuori dal ristorante Isola del Pescatore - sul litorale romano già teatro di altre cene romantiche della coppia capitolina - ospiti della festa di compleanno di un amico storico dell'ex capitano della Roma. Alla festa erano presenti numerosi invitati ma è stata la presenza dei Totti ad attirare l'attenzione dei fotogragfi.

Cosa è successo tra Noemi e la signora Fiorella

Le donne di Francesco Totti sembrano ignorarsi fuori dal locale, ma una volta dentro suocera e nuora si siedono accanto, tra sorrisi e gesti affettuosi. " Mamma Fiorella, da sempre gelosissima del figlio, mostra di avere un debole per Noemi. Con lei è stata sorprendentemente affettuosa, tanto che le ha dispensato sorrisi e qualche timido abbraccio" , riferisce il settimanale Chi, pubblicando gli scatti esclusivi della serata e definendo un "idillio" il rapporto, che sembra legare Noemi e la signora Fiorella.

Fino a un anno fa era Ilary Blasi il volto femminile della famiglia Totti, ma a lei la singola Fiorella pare non abbia mai riservato attenzioni tanto speciali. Nel corso del matrimonio con Francesco, Ilary e sua suocera sono state fotografate insieme più di una volta, ma l'apparente serenità tra le due avrebbe celato altro. Del resto la signora Fiorella non ha mai fatto mistero di non avere approvato la scelta d'amore del figlio, quando decise di sposarla, ma il tempo potrebbe avere cambiato le cose. Certo, le foto odierne parlano di un'approvazione incondizionata a Noemi.