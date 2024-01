Noemi, il ritorno di fiamma, l'invito a cena. Ilary senza freni: "Si è superato il limite"

Prima il docufilm, poi il libro infine l'intervista fiume rilasciata a 7-Sette per il Corriere. Ilary Blasi non si trattiene più e dopo due anni di silenzi ha deciso di vuotare il sacco e rispondere a domande dirette sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Messa da parte la narrazione univoca con "Unica" (il suo docufilm) e "Che stupida" (il suo libro in uscita), Ilary Blasi ha parlato per la prima volta di Noemi, di un possibile ritorno di fiamma con Totti (“L’ho fatto perché si è superato il limite”), ma soprattutto ha silenziato Cristiano Iovino, che poche ore fa ha dichiarato di avere avuto una "frequentazione intima" con lei: "La mia verità resta quella che ho già raccontato".

Le foto, i gossip, la sofferenza

Nell'intervista Ilary Blasi ha ribadito più volte di essere serena e in pace con sé stessa per quanto fatto per salvare il suo matrimonio e per le scelte compiute successivamente. " Non ho conti in sospeso con quello che è stato. Non ho rimorsi né rimpianti" , ha assicurato lei parlando dei mesi in cui la crisi con Francesco era in corso come di un periodo di "anestesia cosciente". A bruciare ancora, nonostante sia passato tanto tempo e lei dichiari di avere definitivamente voltato pagina, sono le foto di Totti e Noemi allo stadio e quelle della coppia nello stesso ristorante, dove Francesco le chiese la mano: "Totti è stato sfacciato nel tradimento. Vedi queste foto e dentro di te crolla un altro pezzettino". Poi si è tolta altri sassolini dalle scarpe: "Non eravamo una coppia aperta. Se mi avesse detto che era innamorato di un'altra tutto questo non sarebbe successo". E ancora: "Mi hanno accusata di non avere sofferto abbastanza: non è stato così". Chi ancora spera in un riavvicinamento - o addirittura in un ritorno di fiamma - si metta l'anima in pace. "Quando si rompe una cosa non è più come prima. Siamo in un'altra fase, quella roba lì non torna più", ha ammesso lei.

Noemi, Bastian e l'invito a cena a Totti