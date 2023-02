"Non sono incinta ma...". L’annuncio a sorpresa dei Coma Cose

Fiori d'arancio al festival di Sanremo. No, non parliamo di quelli sul palco dell'Ariston, ma dell'annuncio fatto dai Coma Cose a poche ore dalla diretta della terza serata. " Abbiamo deciso di sposarci e no, non aspettiamo un bambino ", hanno detto Fausto e California, che dal 2016 sono una coppia sia nella musica che nella vita privata. E pensare che al Festival i Coma Cose hanno portato una canzone - "L'addio" - sulla crisi appena superata.

La crisi superata

Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, 44 anni e Francesca Mesiano, in arte California, 34 anni sono alla loro seconda partecipazione a Sanremo dopo l'esordio nel 2021 e in gara hanno portato una canzone molto personale. " L'abbiamo scritta per superare una crisi invece di andare dal terapista", hanno confessato i Coma Cose, spiegando il tema cardine de "Laddio", cioè il coraggio di lottare per proteggere una relazione dal tempo che passa: "Noi ci siamo riavvicinati perché ci mancavamo". La stesura del testo li ha aiutati a capire che, come cantano loro, "comunque andrà l'addio non è una possibilità ". Così l'idea del matrimonio è arrivata come naturale conseguenza del feeling ritrovato.

La proposta poco prima di Sanremo