Sanremo 2023: scaletta ospiti e cantanti terza serata

Con la terza serata il festival di Sanremo entra nel vivo. Per la prima volta dall'inizio della kermesse canora sul palco del teatro Ariston si esibiranno tutti e ventotto i cantanti in gara e il ritmo della serata sarà serrato. Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati dalla pallavolista Paola Egonu, che arriva a Sanremo come co-conduttrice dopo le pesanti polemiche degli ultimi giorni. Sul palco dell'Ariston si alterneranno gli ospiti speciali - con il gradito ritorno di Massimo Ranieri dopo l'acclamazione nella seconda serata - e si conoscerà la classifica generale provvisoria, stilata sulla base del televoto di giuria e pubblico da casa.

Gli ospiti della terza serata

La serata sarà principalmente dedicata al riascolto delle ventotto canzoni in gara, ma sul palco saliranno anche alcuni ospiti speciali. Il primo dovrebbe essere Sangiovanni, cantante simbolo della generazione Z, che duetterà con Gianni Morandi sulle note di "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte" a sessant'anni dalla sua pubblicazione. In scena l'inedita coppia porterà il remix "Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte 2.0" che finirà in radio. La storia della musica italiana, invece, sarà celebrata con la presenza di Peppino Di Capri, che torna a Sanremo ventotto anni dopo l'ultima ospitata nel 1995 e al pubblico proporrà alcuni dei suoi successi senza tempo.

Dopo il successo ottenuto nel corso della seconda puntata con l'esibizione in trio con Gianni Morandi e Al Bano, Massimo Ranieri tornerà sul palco di Sanremo al fianco di Rocio Munoz Morales per presentare il nuovo varietà di Rai1 "Tutti i sogni ancora in volo". Mentre a chiudere la carrellata di ospiti, subito dopo il monologo di Paola Egonu (previsto a metà serata), ci saranno i Maneskin reduci dai Grammy con un paio di estratti dal loro nuovo album "Rush!" già disco d'oro.

La scaletta della terza serata

L'ordine di uscita dei Big in gara nella terza serata del festival di Sanremo è stato reso noto poche ore fa. Apriranno la diretta Paola e Chiara e a seguire si esibiranno Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, LDA, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete e Sethu. A chiudere le esibizioni saranno Shari, gIANMARIA, Modà e Will, che sarà l'ultimo a salire sul palco prima della classifica generale provvisoria, che dovrebbe essere letta intorno alle 2 di notte.